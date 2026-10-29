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Главная Новости дня Стефанчук: в Украине представили новый государственный шрифт

Стефанчук: в Украине представили новый государственный шрифт

Ua ru
29 октября 2026 16:27
Репортаж
В Украине представили новый государственный шрифт Закон
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Украине представили новый государственный шрифт под названием "Закон". Известно, что его разработали для официальных документов с учетом украинских графических традиций.

Об этом сообщил Руслан Стефанчук, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Новый государственный шрифт Украины

"У государства есть свои символы — герб, флаг, гимн. Но задумывались ли мы, что даже написанное слово "Украина" имеет свой графический облик? Мы видим его на государственных документах, знаках отличия, фасадах учреждений, в нашей официальной коммуникации. И долгое время даже не задавали себе вопроса — а кто создал шрифты, которыми мы представляем украинское государство?" — отметил Стефанчук.

Шрифт "Закон"
Украинский национальный шрифт "Закон". Фото: Минкульт

По его словам, среди шрифтов, получивших распространение в украинском публичном пространстве, в частности, есть "Ижица" российского происхождения.

Председатель ВРУ заявил, что сегодня Украина не только возвращает исторические названия и очищает публичное пространство от символов империи, но и переосмысливает то, как представляет себя, свою культуру и институты.

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"И здесь возникает вполне закономерный вопрос — почему бы государству с такой богатой традицией собственной графики, книжного искусства и дизайна не создать современный шрифт для официальных документов, который опирался бы именно на украинскую графическую традицию? Сегодня мы представляем такое решение — украинский шрифт "Закон", — заявил он.

Стефанчук пояснил, что это не просто новый набор графических знаков, поскольку в нём сочетаются художественное наследие, современная украинская дизайнерская школа и потребности государства.

Как писали Новини.LIVE, 29 октября Верховная Рада приняла постановление, в котором призвала международное сообщество не признавать итоги выборов в Государственную думу РФ девятого созыва. Голосование не соответствовало демократическим принципам, а его результаты не могут служить основанием для легитимизации российской власти. Кроме того, Украина призвала отказаться от признания результатов голосования на временно оккупированных территориях.

А 28 октября народные депутаты поддержали в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2027 год. За принятие документа проголосовали 239 парламентариев.

Верховная Рада Руслан Стефанчук Украина украинский язык Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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