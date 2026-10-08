Парасоля не завадить: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

Жінка й хлопчик гулять парком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п’ятницю, 9 жовтня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У західних, північних та місцями центральних областях очікуються короткочасні дощі, тоді як на решті території буде сухо. Температура вдень сягатиме +23 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, 9 жовтня у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. На решті території істотних опадів не очікується. У південно-східній частині країни вночі та вранці місцями можливий туман.

Прогноз погоди на 9 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південно-західним, зі швидкістю 7–12 м/с. У Карпатах вночі, а вдень у західних, північних та центральних областях місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +7…+12 °С, на півдні — до +15 °С. Вдень повітря прогріється до +18…+23 °С, а у західних, Вінницькій та Житомирській областях буде прохолодніше — +14…+19 °С.

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Прогноз погоди від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у західному регіоні 9 жовтня буде хмарно з проясненнями та очікуються дощі. На Львівщині місцями можливі грози, а температура вдень становитиме +14…+16 °С. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині та Чернівеччині вдень очікується +14…+19 °С.

На півночі України у Київській та Чернігівській областях вдень прогнозують короткочасні дощі та до +23 °С. На Житомирщині температура буде нижчою — +14…+19 °С, а на Сумщині істотних опадів не очікується.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня. Фото: Meteoprog

У центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. На Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині вдень очікується +18…+23 °С. На Дніпропетровщині буде переважно сухо, температура підніметься до +20…+23 °С.

На сході України прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. У Харківській, Донецькій та Луганській областях температура вдень становитиме +20…+23 °С.

На півдні також буде переважно сухо. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму вдень очікується +20…+23 °С. На Херсонщині вночі та вранці місцями можливий туман.

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