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Главная Новости дня Зонтик не помешает: прогноз погоды в Украине на завтра

Зонтик не помешает: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
8 октября 2026 23:53
Зонтик не помешает: прогноз погоды в Украине на 9 октября
Женщина и мальчик гуляют по парку. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 9 октября, в Украине будет облачная погода с прояснениями. В западных, северных и местами центральных областях ожидаются кратковременные дожди, тогда как на остальной территории будет сухо. Дневная температура достигнет +23 °С.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, 9 октября в западных, северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди. На остальной территории существенных осадков не ожидается. В юго-восточной части страны ночью и утром местами возможен туман.

Зонтик не помешает: прогноз погоды в Украине на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 9 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно юго-западным, со скоростью 7–12 м/с. В Карпатах ночью, а днем в западных, северных и центральных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 °С, на юге — до +15 °С. Днём воздух прогреется до +18…+23 °С, а в западных, Винницкой и Житомирской областях будет прохладнее — +14…+19 °С.

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Прогноз погоды от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в западном регионе 9 октября будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди. Во Львовской области местами возможны грозы, а дневная температура составит +14…+16 °С. На Волыни, в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях днем ожидается +14…+19 °С.

На севере Украины в Киевской и Черниговской областях днем прогнозируются кратковременные дожди и температура до +23 °С. В Житомирской области температура будет ниже — +14…+19 °С, а в Сумской области существенных осадков не ожидается.

Зонтик не помешает: прогноз погоды в Украине на завтра - фото 2
Прогноз погоды в Украине на 9 октября. Фото: Meteoprog

В центральных областях местами пройдут кратковременные дожди. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях днем ожидается +18…+23 °С. В Днепропетровской области будет преимущественно сухо, температура поднимется до +20…+23 °С.

На востоке Украины прогнозируется переменная облачность без значительных осадков. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях дневная температура составит +20…+23 °С.

На юге также будет преимущественно сухо. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму днем ожидается +20…+23 °С. В Херсонской области ночью и утром местами возможен туман.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во второй половине октября в Украине прогнозируется резкое изменение погодных условий — ожидаются дожди и грозы. После 20 октября в большинстве областей будут заморозки.

Новини.LIVE сообщали, что в период с 12 по 16 октября ожидается мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и внимательнее следить за артериальным давлением.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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