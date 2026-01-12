Ватикан закликав Росію зупинити удари по енергетичній інфраструктурі

Папа Лев XIV. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Папа Римський Лев XIV у неділю, 11 січня, публічно звернувся до Росії із закликом припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. Він наголосив, що це призводить до важких гуманітарних наслідків для цивільного населення.

Про це понтифік висловився в соцмережі X.

Заява Папи Римського. Фото: скриншот

"В Україні нові серйозні атаки на енергетичну інфраструктуру в умовах посилення холодів завдають значної шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю припинити насильство та поновити зусилля для досягнення миру.", — йдеться у повідомленні.

У своїй заяві понтифік не вказав, що атаки на енергетику України здійснює саме Росія. Проте Папа Римський підкреслив, що молиться за всіх, хто потерпає від війни в Україні, і вкотре закликав до припинення насильства.

Нагадаємо, на Різдво, 25 грудня, папа Римський закликав до миру в Україні.

Також понтифік висловлювався щодо війни у Венесуелі.