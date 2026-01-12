Ватикан призвал Россию остановить удары по энергетической инфраструктуре

Папа Римский призвал Россию прекратить удары по энергетике
Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 11 января, публично обратился к России с призывом прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что это приводит к тяжелым гуманитарным последствиям для гражданского населения.
Об этом понтифик высказался в соцсети X.
Папа Римский призвал Россию прекратить бить по энергетике
"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира", — говорится в сообщении.
В своем заявлении понтифик не указал, что атаки на энергетику Украины осуществляет именно Россия. Однако Папа Римский подчеркнул, что молится за всех, кто страдает от войны в Украине, и в очередной раз призвал к прекращению насилия.
Напомним, на Рождество, 25 декабря, папа Римский призвал к миру в Украине.
Также понтифик высказывался относительно войны в Венесуэле.
Читайте Новини.LIVE!