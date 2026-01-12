Видео
Главная Новости дня Папа Римский призвал Россию прекратить удары по энергетике

Папа Римский призвал Россию прекратить удары по энергетике

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 07:59
Ватикан призвал Россию остановить удары по энергетической инфраструктуре
Папа Лев XIV. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 11 января, публично обратился к России с призывом прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Он подчеркнул, что это приводит к тяжелым гуманитарным последствиям для гражданского населения.

Об этом понтифик высказался в соцсети X.

Читайте также:

Папа Римский призвал Россию прекратить бить по энергетике

null
Заявление Папы Римского. Фото: скриншот

"В Украине новые серьезные атаки на энергетическую инфраструктуру в условиях усиления холодов наносят значительный ущерб гражданскому населению. Я молюсь за тех, кто страдает, и снова призываю прекратить насилие и возобновить усилия для достижения мира", — говорится в сообщении.

В своем заявлении понтифик не указал, что атаки на энергетику Украины осуществляет именно Россия. Однако Папа Римский подчеркнул, что молится за всех, кто страдает от войны в Украине, и в очередной раз призвал к прекращению насилия.

Напомним, на Рождество, 25 декабря, папа Римский призвал к миру в Украине.

Также понтифик высказывался относительно войны в Венесуэле.

Папа Римский обстрелы война в Украине энергетика Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
