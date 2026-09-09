Прогноз погоди на 10 вересня: літнє тепло до +30°C та дощі на заході

Люди охолоджуються під розпилювачем. Фото: УНІАН

У четвер, 10 вересня, в Україні утримається літнє тепло до +30°C, проте спека триватиме недовго, бо на Захід уже поступово насувається європейський холодний фронт зі зміною погоди та спадом температури до +17...+22°C та дощами. У Києві ж завтра очікується найспекотніший день за цю осінь з температурою до +30°C та сонцем.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Погода в Україні 10 вересня від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, більшість областей і надалі матимуть суху та сонячну погоду. Подекуди стовпчики термометра показуватимуть позначки в межах +25...+30°C тепла.

Водночас західний регіон першим відчує дихання холодного атмосферного фронту. Тиск там почне падати, небо затягне хмарами і пройдуть невеликі дощі, а стовпчики термометрів знизяться до позначок +17...+22°C. Єдина область на заході, де буде тепло — Чернівецька область. Там збережеться тепла літня погода з температурою повітря до +28°C.

Температурна карта України 10 вересня. Фото: Метеопост

Для мешканців Києва 10 вересня стане ледь не останнім літнім днем у році. Упродовж доби киян очікує суха, дуже тепла та навіть спекотна погода з великою кількістю сонця, а максимальна температура вдень сягатиме +28...+30°C. Хоча вдень опади малоймовірні, ближче до вечора у місті існує ймовірність короткочасного невеликого дощу.

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"Хочу зауважити, що із найближчої перспективи, завтрашній день у Києві буде найспекотнішим, адже надалі очікується зниження температури повітря, проте до справжніх холодів ще далеко", — пояснила Наталка Діденко.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у середу, 9 вересня, в Україні утримається тепла та суха погода з невеликою хмарністю. Сьогодні стовпчики термометрів піднімуться до +28 °C. Загалом увесь тиждень до 13 вересня буде переважно теплим і сонячним, але подекуди можливі лише локальні короткі дощі, ранкові тумани та помірний вітер.

Водночас 9 вересня очікується слабка магнітна буря рівня G1. Хоча геомагнітне збурення незначне, воно може спричинити погіршення самопочуття в літніх і метеочутливих людей.