Прогноз погоды на 10 сентября: летняя жара до +30°C и дожди на западе

Люди охлаждаются под распылителем. Фото: УНИАН

В четверг, 10 сентября, в Украине сохранится летняя жара до +30 °C, однако жара продлится недолго, так как на запад уже постепенно надвигается европейский холодный фронт, который принесет с собой перемену погоды, понижение температуры до +17...+22°C и дожди. В Киеве же завтра ожидается самый жаркий день этой осени с температурой до +30 °C и солнцем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 10 сентября от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей и в дальнейшем будет сохраняться сухая и солнечная погода. Местами столбики термометра будут показывать отметки в пределах +25...+30 °C тепла.

В то же время западный регион первым почувствует дыхание холодного атмосферного фронта. Давление там начнёт падать, небо затянется облаками и пройдут небольшие дожди, а столбики термометров опустятся до отметки +17...+22 °C. Единственная область на западе, где будет тепло, — Черновицкая область. Там сохранится тёплая летняя погода с температурой воздуха до +28°C.

Температурная карта Украины 10 сентября. Фото: Метеопост

Для жителей Киева 10 сентября станет едва ли не последним летним днём в году. В течение суток киевлян ждёт сухая, очень тёплая и даже жаркая погода с большим количеством солнца, а максимальная температура днём достигнет +28...+30 °C. Хотя днем осадки маловероятны, ближе к вечеру в городе существует вероятность кратковременного небольшого дождя.

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"Хочу отметить, что в ближайшей перспективе завтрашний день в Киеве будет самым жарким, ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха, однако до настоящих холодов ещё далеко", — пояснила Наталья Диденко.

Также Новини.LIVE сообщали, что в среду, 9 сентября, в Украине сохранится теплая и сухая погода с небольшой облачностью. Сегодня столбики термометров поднимутся до +28 °C. В целом вся неделя до 13 сентября будет преимущественно теплой и солнечной, но местами возможны лишь локальные кратковременные дожди, утренние туманы и умеренный ветер.

В то же время 9 сентября ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Хотя геомагнитное возмущение незначительное, оно может вызвать ухудшение самочувствия у пожилых и метеочувствительных людей.