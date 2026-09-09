Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Последний жаркий день: Диденко спрогнозировала погоду на завтра

Последний жаркий день: Диденко спрогнозировала погоду на завтра

Ua ru
9 сентября 2026 13:39
Прогноз погоды на 10 сентября: летняя жара до +30°C и дожди на западе
Люди охлаждаются под распылителем. Фото: УНИАН

В четверг, 10 сентября, в Украине сохранится летняя жара до +30 °C, однако жара продлится недолго, так как на запад уже постепенно надвигается европейский холодный фронт, который принесет с собой перемену погоды, понижение температуры до +17...+22°C и дожди. В Киеве же завтра ожидается самый жаркий день этой осени с температурой до +30 °C и солнцем.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Украине 10 сентября от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в большинстве областей и в дальнейшем будет сохраняться сухая и солнечная погода. Местами столбики термометра будут показывать отметки в пределах +25...+30 °C тепла.

В то же время западный регион первым почувствует дыхание холодного атмосферного фронта. Давление там начнёт падать, небо затянется облаками и пройдут небольшие дожди, а столбики термометров опустятся до отметки +17...+22 °C. Единственная область на западе, где будет тепло, — Черновицкая область. Там сохранится тёплая летняя погода с температурой воздуха до +28°C.

null
Температурная карта Украины 10 сентября. Фото: Метеопост

Для жителей Киева 10 сентября станет едва ли не последним летним днём в году. В течение суток киевлян ждёт сухая, очень тёплая и даже жаркая погода с большим количеством солнца, а максимальная температура днём достигнет +28...+30 °C. Хотя днем осадки маловероятны, ближе к вечеру в городе существует вероятность кратковременного небольшого дождя.

Читайте также:

"Хочу отметить, что в ближайшей перспективе завтрашний день в Киеве будет самым жарким, ведь в дальнейшем ожидается понижение температуры воздуха, однако до настоящих холодов ещё далеко", — пояснила Наталья Диденко.

Также Новини.LIVE сообщали, что в среду, 9 сентября, в Украине сохранится теплая и сухая погода с небольшой облачностью. Сегодня столбики термометров поднимутся до +28 °C. В целом вся неделя до 13 сентября будет преимущественно теплой и солнечной, но местами возможны лишь локальные кратковременные дожди, утренние туманы и умеренный ветер.

В то же время 9 сентября ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Хотя геомагнитное возмущение незначительное, оно может вызвать ухудшение самочувствия у пожилых и метеочувствительных людей.

сентябрь Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации