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Головна Новини дня Осінні дощі та майже літнє тепло: прогноз погоди на завтра

Осінні дощі та майже літнє тепло: прогноз погоди на завтра

Ua ru
10 жовтня 2026 23:56
Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня — прогнозуються дощі та майже літнє тепло
Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 11 жовтня, в Україні збережеться мінлива хмарність, а в низці областей пройдуть дощі. На заході буде прохолодніше — до +12…+17 °C, тоді як у більшості інших регіонів повітря прогріється до +19…+24 °C. Уночі на півдні та сході місцями можливий туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз від Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, в західних, північних і Вінницькій областях очікуються помірні дощі, а на заході місцями значні. Уночі опади прогнозують на Прикарпатті та Закарпатті. На решті території буде без опадів.

Осінні дощі та майже літнє тепло: прогноз погоди на завтра - фото 1
Прогноз погоди на 11 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Уночі та вранці на півдні й сході місцями можливий туман. Вітер переважно південний, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +6…+11 °C, на півдні — до +15 °C. Удень очікується +19…+24 °C, а в західних областях — +12…+17 °C.

Прогноз від Meteoprog

За прогнозом Meteoprog, у західних областях 11 жовтня буде хмарно та дощитиме. Місцями можливі значні опади. Денна температура там становитиме +12…+17 °C.

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Прогноз погоди на 11 жовтня. Фото: скриншот

На Київщині вночі опадів не очікують, однак удень можливий дощ. У Житомирській і Чернігівській областях також прогнозують опади вдень.

У центральних, східних і більшості південних областей істотних опадів не передбачається. Вдень температура переважно становитиме +19…+24 °C, у Криму — до +23…+25 °C. Вітер південний, 7–12 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, восени організм адаптується до скорочення світлового дня та зниження температури, що може посилювати чутливість до геомагнітних збурень. Магнітні бурі виникають через потоки плазми та сонячного вітру, які взаємодіють із магнітним полем Землі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року середня температура в Україні може перевищити кліматичну норму на 1–2 °C, однак протягом місяця очікуються різкі похолодання. У другій половині жовтня прогнозують нічні заморозки, а в Карпатах можливий перший сніг.

Укргідрометцентр осінь похолодання погода в Україні дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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