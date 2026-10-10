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Главная Новости дня Осенние дожди и почти летнее тепло: прогноз погоды на завтра

Осенние дожди и почти летнее тепло: прогноз погоды на завтра

Ua ru
10 октября 2026 23:56
Прогноз погоды в Украине на 11 октября — ожидаются дожди и почти летняя теплота
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 11 октября, в Украине сохранится переменная облачность, а в ряде областей пройдут дожди. На западе будет прохладнее — до +12…+17 °C, тогда как в большинстве других регионов воздух прогреется до +19…+24 °C. Ночью на юге и востоке местами возможен туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз от Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, в западных, северных и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди, а на западе местами — значительные. Ночью осадки прогнозируются на Прикарпатье и в Закарпатье. На остальной территории осадков не будет.

Осенние дожди и почти летнее тепло: прогноз погоды на завтра - фото 1
Прогноз погоды на 11 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ночью и утром на юге и востоке местами возможен туман. Ветер преимущественно южный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +6…+11 °C, на юге — до +15 °C. Днем ожидается +19…+24 °C, а в западных областях — +12…+17 °C.

Прогноз от Meteoprog

По прогнозу Meteoprog, в западных областях 11 октября будет облачно и дождливо. Местами возможны значительные осадки. Дневная температура там составит +12…+17 °C.

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Прогноз погоды на 11 октября. Фото: скриншот

В Киевской области ночью осадков не ожидается, однако днем возможен дождь. В Житомирской и Черниговской областях также прогнозируются осадки днем.

В центральных, восточных и большинстве южных областей существенных осадков не предвидится. Днем температура преимущественно составит +19…+24 °C, в Крыму — до +23…+25 °C. Ветер южный, 7–12 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, осенью организм адаптируется к сокращению светового дня и понижению температуры, что может усиливать чувствительность к геомагнитным возмущениям. Магнитные бури возникают из-за потоков плазмы и солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года средняя температура в Украине может превысить климатическую норму на 1–2 °C, однако в течение месяца ожидаются резкие похолодания. Во второй половине октября прогнозируются ночные заморозки, а в Карпатах возможен первый снег.

Укргидрометцентр осень похолодание погода в Украине дожди с грозами
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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