Обстріл Сумської області 29 вересня: поранені цивільні

Пошкодження внаслідок обстрілу. Фото: Нацполіція України

Російські війська за минулу добу завдали ударів по 24 населених пунктах Сумської області, застосувавши керовані авіабомби, міномети та дрони. Унаслідок атак поранень зазнали четверо мирних жителів, пошкоджено залізничне полотно, локомотив і приватні оселі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України, передає Новини.LIVE.

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Удар по залізниці та пораненні цивільні

Унаслідок ворожих атак на території Кролевецької громади удар російського безпілотника припав по залізничній інфраструктурі. Пошкоджень зазнали локомотив та колія, а поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків віком 46 та 23 років.

Атаки ворожих дронів призвели до травмування цивільних і в інших прикордонних районах. У Новослобідській громаді через влучання безпілотника постраждала 37-річна жінка. Тим часом у Середино-Будській громаді під атаку потрапив житловий сектор, де травми дістав 52-річний чоловік, також зазнали руйнувань приватні помешкання. Крім того, за медичною допомогою звернувся житель Сумської громади, який був поранений внаслідок нальоту російського БпЛА ще 21 серпня.

Пожежа на Сумщині після атаки РФ. Фото: Нацполіції України

Загалом за минулу добу армія РФ здійснила обстріли 24 населених пунктів Сумської області. Для ударів по прикордонню окупаційні війська застосовували широкий спектр озброєння, включно з керованими авіаційними бомбами, мінометами та безпілотними літальними апаратами різних типів.

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Через масовані обстріли в регіоні постраждала не лише залізниця. У населених пунктах зафіксовані численні пошкодження житлових будинків, цивільних інфраструктурних об'єктів, транспортних засобів, а також майна місцевих підприємств.

На місцях прильотів і вибухів працюють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці збирають речові докази, ретельно оглядають пошкоджене майно та фіксують наслідки ударів для міжнародних судових інстанцій. За кожним фактом атаки на цивільне населення слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за вчинення воєнних злочинів.

Новини.LIVE інформували, що минулої доби на Сумщині російські удари керованими авіабомбами забрали життя 80-річної жінки та 16-річної дівчини. Ще восьмеро цивільних, серед яких 12-річна дитина, отримали поранення.

Раніше, 19 вересня, у Шосткинському районі області російський FPV-дрон прицільно вдарив по цивільному автомобілю. Жертвами цієї атаки стали четверо людей: подружжя та ще двоє пасажирів.