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Главная Новости дня Обстрел 24 сел Сумской области: пострадали мирные, есть разрушения

Обстрел 24 сел Сумской области: пострадали мирные, есть разрушения

Ua ru
29 сентября 2026 08:49
Обстрел Сумской области 29 сентября: ранены мирные жители
Повреждения в результате обстрела. Фото: Национальная полиция Украины

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 24 населенным пунктам Сумской области, применив управляемые авиабомбы, минометы и дроны. В результате атак ранения получили четверо мирных жителей, повреждены железнодорожное полотно, локомотив и частные дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Удар по железной дороге и раненые мирные жители

В результате вражеских атак на территории Кролевецкой общины удар российского беспилотника пришелся по железнодорожной инфраструктуре. Повреждения получили локомотив и рельсы, а ранения различной степени тяжести получили двое мужчин в возрасте 46 и 23 лет.

Атаки вражеских дронов привели к травмированию мирных жителей и в других приграничных районах. В Новослободской общине в результате попадания беспилотника пострадала 37-летняя женщина. Между тем вСередино-Будской общине под атаку попал жилой сектор, где травмы получил 52-летний мужчина, также были разрушены частные дома. Кроме того, за медицинской помощью обратился житель Сумской общины, который был ранен в результате налета российского БпЛА еще 21 августа.

Обстріли Сумської області
Пожар в Сумской области после атаки РФ. Фото: Нацполиции Украины

Всего за прошедшие сутки армия РФ обстреляла 24 населенных пункта Сумской области. Для нанесения ударов по приграничной территории оккупационные войска применяли широкий спектр вооружений, включая управляемые авиационные бомбы, минометы и беспилотные летательные аппараты различных типов.

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Из-за массированных обстрелов в регионе пострадала не только железная дорога. В населенных пунктах зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, гражданских инфраструктурных объектов, транспортных средств, а также имущества местных предприятий.

На местах прилетов и взрывов работают взрывотехники и следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители собирают вещественные доказательства, тщательно осматривают поврежденное имущество и фиксируют последствия ударов для международных судебных инстанций. По каждому факту нападения на гражданское население следователи возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за совершение военных преступлений.

Новини.LIVE сообщали, что за последние сутки в Сумской области российские удары управляемыми авиабомбами унесли жизни 80-летней женщины и 16-летней девушки. Еще восемь гражданских лиц, среди которых 12-летний ребенок, получили ранения.

Ранее, 19 сентября, в Шосткинском районе области российский FPV-дрон нанес прицельный удар по гражданскому автомобилю. Жертвами этой атаки стали четверо человек: супруги и еще двое пассажиров.

Сумская область обстрелы война в Украине ранение разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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