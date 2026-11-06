Масі Наєм. Фото: Indposhiv

Правоохоронці без дозволу суду влаштували терміновий обшук у помешканні працівника ГУР, виламавши двері. Захисник розвідника Масі Найєм наголошує, що силовики не пояснили причин такої терміновості. За попередніми даними, затримувати військовослужбовця не планують і підозри йому поки що не оголошували.

Про це Масі Наєм сказав в коментарі для Новини.LIVE.

Реклама

Силові дії СБУ проти працівника ГУР та відсутність ухвали

Представники Служби безпеки України та Національної поліції провели обшук за місцем проживання чинного військовослужбовця Головного управління розвідки. Про деталі інциденту в коментарі журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій розповів адвокат розвідника Масі Найєм. За його словами, правоохоронці діяли радикально та потрапили до квартири, просто виламавши двері.

Юрист наголосив, що слідчі дії відбулися без відповідного дозволу від суду.

"Ну, вони чомусь зламали двері, зайшли, вибили двері, чомусь тягнули кайданки, не розумію знаю, що це було", — розповів Найєм.

Читайте також:

За його даними, цей невідкладний візит силовиків стосується розслідування справи "Монако".

Попри жорсткий формат обшуку, жодних звинувачень працівнику військової розвідки наразі не висували. Слідчий запевнив сторону захисту, що питання про затримання не стоїть, оскільки підозра відсутня.

Для забезпечення законності процесу до місця проведення слідчих дій долучилися представники внутрішньої безпеки ГУР. Вони також прибули на локацію. Як наголосив адвокат, якби йшлося про реальне затримання чинного співробітника, процедура обов'язково мала б відбуватися виключно за присутності профільної служби відомства.

Сторона захисту також категорично відмовилася розголошувати будь-які подробиці щодо матеріалів, які слідчі вилучають у квартирі. Масі Найєм пояснив це вимогами законодавства та таємницею досудового розслідування, порушувати яку він не має наміру.

Водночас найбільше запитань у юриста викликала обґрунтованість самого формату невідкладного обшуку. Оскільки кримінальні провадження були відкриті досить давно, необхідність термінових дій без судової санкції виглядає дивною.

"Якби була ухвала, я б міг би сказати, що суд дозволив би забирати, але ухвали немає. І теж дуже дивна інформація, чому вони приходять з невідкладним обшуком, враховуючи, що кримінальні справи дуже давно заведено", — заявив адвокат, підкресливши, що правоохоронці не змогли назвати об'єктивних причин для такої терміновості.

Раніше Новини.LIVE інформували, що вранці у п'ятницю, 6 листопада, в помешканні військовослужбовця ГУР Міноборони на вулиці Смілянській Служба безпеки України провела невідкладні слідчі дії. Масі Наєм сказав, що під час штурму спецпризначенці вибили вхідні двері до квартири та повалили бійця на підлогу.

Раніше, 4 листопада, детективи НАБУ та прокурори САП провели серію санкціонованих судом обшуків у працівників СБУ в межах кількох відкритих кримінальних проваджень. Тоді у спецслужбі заявили, що не чинять опору слідчим діям, зацікавлені в неупередженому розслідуванні та надають антикорупційним органам усю необхідну підтримку.