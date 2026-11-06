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Главная Новости дня Обыск у разведчика ГУР проводится без судебного постановления: Маси Найем

Обыск у разведчика ГУР проводится без судебного постановления: Маси Найем

Ua ru
6 ноября 2026 11:21
Эксклюзив
Маси Найем об обыске у разведчика ГУР в связи с делом Монако Indposhiv
Маси Наем. Фото: Indposhiv

Правоохранители без разрешения суда провели экстренный обыск в квартире сотрудника ГУР, выломав дверь. Адвокат разведчика Маси Найем отмечает, что силовики не объяснили причин такой срочности. По предварительным данным, задерживать военнослужащего не планируют, и подозрения ему пока не предъявляли.

Об этом Маси Найем сообщил в комментарии для Новини.LIVE.

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Силовые действия СБУ против сотрудника ГУР и отсутствие постановления

Представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели обыск по месту жительства действующего военнослужащего Главного управления разведки. О деталях инцидента в комментарии журналистке Новини.LIVE Диане Шликовой рассказал адвокат разведчика Маси Найем. По его словам, правоохранители действовали радикально и проникли в квартиру, просто выломав дверь.

Юрист подчеркнул, что следственные действия были проведены без соответствующего разрешения суда.

"Ну, они почему-то выломали дверь, вошли, выбили дверь, почему-то тащили наручники, не понимаю, не знаю, что это было", — рассказал Найем.

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По его данным, этот внезапный визит силовиков связан с расследованием дела "Монако".

Несмотря на жесткий формат обыска, никаких обвинений сотруднику военной разведки пока не предъявляли. Следователь заверил сторону защиты, что вопрос о задержании не стоит, поскольку подозрения отсутствуют.

Для обеспечения законности процесса к месту проведения следственных действий присоединились представители внутренней безопасности ГУР. Они также прибыли на место. Как подчеркнул адвокат, если бы речь шла о реальном задержании действующего сотрудника, процедура обязательно должна была бы проходить исключительно в присутствии профильной службы ведомства.

Сторона защиты также категорически отказалась разглашать какие-либо подробности относительно материалов, которые следователи изымают в квартире. Маси Найем объяснил это требованиями законодательства и тайной досудебного расследования, нарушать которую он не намерен.

В то же время больше всего вопросов у юриста вызвала обоснованность самого формата неотложного обыска. Поскольку уголовные дела были возбуждены достаточно давно, необходимость срочных действий без судебной санкции выглядит странной.

"Если бы было постановление, я бы мог сказать, что суд разрешил бы изъятие, но постановления нет. И тоже очень странная информация — почему они приходят с неотложным обыском, учитывая, что уголовные дела возбуждены очень давно", — заявил адвокат, подчеркнув, что правоохранители не смогли назвать объективных причин для такой срочности.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром в пятницу, 6 ноября, в квартире военнослужащего ГУР Минобороны на улице Смелянской Служба безопасности Украины провела неотложные следственные действия. Маси Наем сказал, что во время штурма спецназовцы выбили входную дверь в квартиру и повалили бойца на пол.

Ранее, 4 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП провели серию санкционированных судом обысков у сотрудников СБУ в рамках нескольких открытых уголовных дел. Тогда в спецслужбе заявили, что не оказывают сопротивления следственным действиям, заинтересованы в беспристрастном расследовании и оказывают антикоррупционным органам всю необходимую поддержку.

СБУ обыски Криминал ГУР Маси Наем
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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