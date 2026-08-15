Ймовірність обстрілів: Німеччина закликала своїх громадян не їздити Укрзалізницею

Пошкоджений через обстріл пасажирський потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

Посольство Німеччини оприлюднило нові рекомендації з безпеки для своїх громадян в Україні. Німцям радять за можливості уникати поїздок до нашої краіни напередодні Дня Незалежності 24 серпня та після нього. Особливе застереження стосується залізничного транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Посольство ФРН в Україні.

Загроза ударів по залізниці

Німецькі дипломати зазначають, що Росія розглядає пасажирську інфраструктуру як одну з головних цілей для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні. Посилення атак очікується як перед Днем Незалежності 24 серпня, так і у перші дні після свята.

Реклама

"Українська залізнична інфраструктура, а також самі залізничні оператори й надалі залишаються ціллю російських авіаударів. Враховуючи дату Дня незалежності 24 серпня 2026 року, не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру (наприклад, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли), так і цивільні об'єкти", — попередили у посольстві.

Для проведення масштабної кампанії з ураження транспортних та енергетичних об'єктів ворог може застосувати балістичні ракети.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE раніше, що в аеропорту Лейпцига невідомий FPV-дрон, начинений пластичною вибухівкою Semtex, влучив у паливні баки українського вантажного літака Ан-124 "Руслан". Вибуху не сталося лишн дивом, через технічну несправність детонатора.

Реклама

Також ми повідомляли, що російські удари по Україні призводять до значних руйнувань цивільних об'єктів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що кожну добу на Україну летить до 220 КАБів. Загальні збитки України від повномасштабної агресії оцінюються у 667 млрд доларів, а якщо рахувати від початку агресії РФ у 2014 році — понад 1,1 трлн доларів.