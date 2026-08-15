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Главная Новости дня Германия призвала своих граждан не ездить Укрзализныцей

Германия призвала своих граждан не ездить Укрзализныцей

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 14:49
Вероятность обстрелов: Германия призвала своих граждан не ездить Укрзализныцей
Поврежденный в результате обстрела пассажирский поезд УЗ. Фото: Укрзализныця

Посольство Германии обнародовало новые рекомендации по безопасности для своих граждан в Украине. Немцам рекомендуется по возможности избегать поездок в нашу страну накануне Дня Независимости 24 августа и после него. Особое предупреждение касается железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Посольство ФРГ в Украине.

Угроза ударов по железной дороге

Немецкие дипломаты отмечают, что Россия рассматривает пассажирскую инфраструктуру как одну из главных целей для дестабилизации внутренней ситуации в стране. Усиление атак ожидается как перед Днем Независимости 24 августа, так и в первые дни после праздника.

"Украинская железнодорожная инфраструктура, а также сами железнодорожные операторы и в дальнейшем остаются целью российских авиаударов. Учитывая дату Дня независимости 24 августа 2026 года, нельзя исключать усиление атак как на инфраструктуру (например, энергетическую инфраструктуру, транспортные узлы), так и на гражданские объекты", — предупредили в посольстве.

Для проведения масштабной кампании по поражению транспортных и энергетических объектов враг может применить баллистические ракеты.

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Как ранее сообщали Новини.LIVE, в аэропорту Лейпцига неизвестный FPV-дрон, начиненный пластиковой взрывчаткой Semtex, попал в топливные баки украинского грузового самолета Ан-124. Взрыва не произошло лишь чудом, из-за технической неисправности детонатора.

Также мы сообщали, что российские удары по Украине приводят к значительным разрушениям гражданских объектов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежесуточно на Украину летит до 220 кассетных бомб. Общие убытки Украины от полномасштабной агрессии оцениваются в 667 млрд долларов, а если считать с начала агрессии РФ в 2014 году — более 1,1 трлн долларов.

Германия Укрзализныця обстрелы посольство
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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