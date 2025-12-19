Європа погодила 90 млрд євро для України — заява канцлера Німеччини

Німеччина оголосила про 90 млрд євро позики для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що фінансове рішення щодо підтримки України вже ухвалене. За його словами, Європа погодила надання Україні безвідсоткової позики у розмірі 90 мільярдів євро.
Про це Фрідріх Мерц заявив в соцмережі X.
Україна отримає фінансовий пакет допомоги
Канцлер підкреслив, що ухвалення цього пакета є чітким політичним сигналом з боку Європи для президента Росії Володимира Путіна. За його словами, ЄС демонструє, що війна проти України не має перспектив і не принесе Росії очікуваних результатів.
Окремо Фрідріх Мерц зазначив, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не компенсує Україні завдані війною збитки. Він наголосив, що питання відповідальності та відшкодування шкоди є принциповим для європейських партнерів.
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа нещодавно заявив, що Угорщина нібито шукає альтернативні способи допомогти Україні.
Тим часом в США схвалили законопроєкт для фінансової допомоги України.
