Європа погодила 90 млрд євро для України — заява канцлера Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Yves Herman

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що фінансове рішення щодо підтримки України вже ухвалене. За його словами, Європа погодила надання Україні безвідсоткової позики у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це Фрідріх Мерц заявив в соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Україна отримає фінансовий пакет допомоги

Канцлер підкреслив, що ухвалення цього пакета є чітким політичним сигналом з боку Європи для президента Росії Володимира Путіна. За його словами, ЄС демонструє, що війна проти України не має перспектив і не принесе Росії очікуваних результатів.

Повідомлення Фрідріха Мерца. Фото: скриншот

Окремо Фрідріх Мерц зазначив, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не компенсує Україні завдані війною збитки. Він наголосив, що питання відповідальності та відшкодування шкоди є принциповим для європейських партнерів.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа нещодавно заявив, що Угорщина нібито шукає альтернативні способи допомогти Україні.

Тим часом в США схвалили законопроєкт для фінансової допомоги України.