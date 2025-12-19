Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Німеччина оголосила про 90 млрд євро позики для України

Німеччина оголосила про 90 млрд євро позики для України

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 09:11
Європа погодила 90 млрд євро для України — заява канцлера Німеччини
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Yves Herman

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що фінансове рішення щодо підтримки України вже ухвалене. За його словами, Європа погодила надання Україні безвідсоткової позики у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це Фрідріх Мерц заявив в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Україна отримає фінансовий пакет допомоги

Канцлер підкреслив, що ухвалення цього пакета є чітким політичним сигналом з боку Європи для президента Росії Володимира Путіна. За його словами, ЄС демонструє, що війна проти України не має перспектив і не принесе Росії очікуваних результатів.

null
Повідомлення Фрідріха Мерца. Фото: скриншот

Окремо Фрідріх Мерц зазначив, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не компенсує Україні завдані війною збитки. Він наголосив, що питання відповідальності та відшкодування шкоди є принциповим для європейських партнерів.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа нещодавно заявив, що Угорщина нібито шукає альтернативні способи допомогти Україні

Тим часом в США схвалили законопроєкт для фінансової допомоги України. 

Німеччина гроші Україна активи Фрідріх Мерц
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації