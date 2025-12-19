Европа согласовала 90 млрд евро для Украины — заявление канцлера Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Yves Herman

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что финансовое решение по поддержке Украины уже принято. По его словам, Европа согласовала предоставление Украине беспроцентного займа в размере 90 миллиардов евро.

Об этом Фридрих Мерц заявил в соцсети X.

Украина получит финансовый пакет помощи

Канцлер подчеркнул, что принятие этого пакета является четким политическим сигналом со стороны Европы для президента России Владимира Путина. По его словам, ЕС демонстрирует, что война против Украины не имеет перспектив и не принесет России ожидаемых результатов.

Сообщение Фридриха Мерца. Фото: скриншот

Отдельно Фридрих Мерц отметил, что замороженные российские активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный войной ущерб. Он отметил, что вопрос ответственности и возмещения ущерба является принципиальным для европейских партнеров.

