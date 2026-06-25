Ніякої угоди не було: Рубіо спростував "домовленості Анкориджа"

Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Eric Lee/Pool

Карина Приходько Редактор

У США заперечують існування будь-яких таємних домовленостей між президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним під час зустрічі в Анкориджі, про які останнім часом активно заявляє Кремль. Переговори на Алясці не завершилися жодною угодою щодо війни в Україні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на полях саміту Ради співробітництва арабських держав Перської затоки в Манамі.

На саміті в Анкориджі не було угод

Рубіо розповів, що президент США протягом тривалого часу намагався знайти шлях до завершення російсько-української війни, однак зустріч на Алясці не принесла конкретних результатів.

"Президент намагався завершити війну в Україні протягом року і півтора, але на Алясці не було угоди. Була пропозиція на Алясці, але це ніколи не було угодою", — сказав держсекретар США.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці у серпні минулого року завершилася достроково. Під час переговорів сторонам не вдалося досягти порозуміння щодо можливих шляхів припинення війни Росії проти України.

Попри це, російська влада та пропагандистські ресурси продовжують поширювати твердження про нібито укладені в Анкориджі домовленості. Зокрема, у Кремлі заявляють, що вони передбачали виведення українських військ із Донбасу та замороження лінії фронту на інших ділянках.

Як писали Новини.LIVE, раніше в Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та ЄС. В Кремлі зазначили, що Володимир Зеленський висуває "грубі та нереалістичні умови стосовно закінчення війни".

Водночас Путін заявив, що не бачить підстав для прямих переговорів із Зеленським. Він також традиційно звинуватив Україну в атаках на територію Росії.