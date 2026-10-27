Рятувальник обстежує знищену обстрілом квартиру в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Вночі у вівторок, 27 жовтня, російські війська влаштували масований обстріл Дніпропетровської області. На території Синельниківського району внаслідок ворожих обстрілів травмувалися троє людей. Удари агресора спричинили значні руйнування в населених пунктах. Через атаки зайнялася пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Також вогонь охопив приватні оселі, автомобілі місцевих мешканців та розташовані поруч господарчі споруди.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Наслідки атаки Росії по Дніпропетровській області

Загалом під прицілом армії РФ опинилися одразу п'ять районів області. За ніч ворог завдав понад 40 ударів по різних населених пунктах регіону. Від дій російських військових постраждали Нікопольщина та Павлоградщина.

Гасіння пожежі в Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Обстеження зруйнованої будівлі. Фото: ДСНС

Там у приватному секторі також спалахнули житлові будинки. Безпосередньо у Дніпрі, а також на території Кам'янського району зафіксовано серйозні пошкодження інфраструктури, які супроводжувалися виникненням пожеж.

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Рятувальник гасить пожежу через обстріл. Фото: ДСНС

Наслідки масованих ворожих атак оперативно ліквідовували підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальникам вдалося успішно приборкати та повністю загасити всі займання, які виникли внаслідок влучань по житлових кварталах та інфраструктурних об'єктах регіону.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що в ніч проти 27 жовтня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну. Для прориву протиповітряної оборони столиці ворог застосував балістичні ракети комплексів "Іскандер-М" і С-400, а також запустив 280 ударних безпілотників.

Внаслідок влучання в інфраструктуру у Києві зранку залишається заблокованим Південний міст, а також обмежено рух ділянкою "зеленої" гілки метро, де фахівці обстежують пошкодження конструкцій. Водночас аварійні бригади підземки за ніч усунули наслідки обстрілу на "червоній" лінії, повністю відновивши сполучення від "Академмістечка" до "Лісової".

Важких ударів зазнали й східні та південні регіони. На Харківщині під вогнем опинилися обласний центр і ще 12 населених пунктів. Пошкоджено житловий сектор, підприємства та автотранспорт, є загиблі й поранені цивільні, серед яких є неповнолітня дівчина.

У Запорізькій області російські війська здійснили 908 ударів по 59 містах і селах. Під час обстрілів самого Запоріжжя поранення дістали п'ятеро людей, включно із 17-річним підлітком.