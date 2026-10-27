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Главная Новости дня Ночной обстрел Днепропетровской области: ГСЧС показала фото

Ночной обстрел Днепропетровской области: ГСЧС показала фото

Ua ru
27 октября 2026 10:58
Последствия ночного обстрела Днепропетровской области: что было разрушено ГСЧС Украины
Спасатель осматривает квартиру, разрушенную в результате обстрела, в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Ночью во вторник, 27 октября, российские войска устроили массированный обстрел Днепропетровской области. На территории Синельниковского района в результате вражеских обстрелов пострадали три человека. Удары агрессора привели к значительным разрушениям в населенных пунктах. В результате атак вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. Также огонь охватил частные дома, автомобили местных жителей и расположенные рядом хозяйственные постройки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки России по Днепропетровской области

Всего под прицелом армии РФ оказались сразу пять районов области. За ночь враг нанес более 40 ударов по различным населенным пунктам региона. От действий российских военных пострадали Никопольский и Павлоградский районы.

Дніпропетровська область
Тушение пожара в Днепропетровской области. Фото: ГСЧС
Атаки Росії по Дніпропетровській області
Осмотр разрушенного здания. Фото: ГСЧС

Там в частном секторе также загорелись жилые дома. Непосредственно в Днепре, а также на территории Каменского района зафиксированы серьезные повреждения инфраструктуры, сопровождавшиеся возникновением пожаров.

Атака по Дніпру фото
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
Пожежа внаслідок обстрілу
Спасатель тушит пожар, возникший в результате обстрела. Фото: ГСЧС

Последствия массированных вражеских атак оперативно ликвидировали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Уничтоженные огнем автомобили гражданских лиц. Фото: ГСЧС

Спасателям удалось успешно взять под контроль и полностью потушить все возгорания, возникшие в результате попаданий по жилым кварталам и инфраструктурным объектам региона.

Новини.LIVE сообщали ранее, что в ночь на 27 октября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Для прорыва противовоздушной обороны столицы враг применил баллистические ракеты комплексов "Искандер-М" и С-400, а также запустил 280 ударных беспилотников.

В результате попаданий в инфраструктуру в Киеве с утра остается заблокирован Южный мост, а также ограничено движение на участке "зеленой" ветки метро, где специалисты обследуют повреждения конструкций. В то же время аварийные бригады метрополитена за ночь устранили последствия обстрела на "красной" линии, полностью восстановив сообщение от "Академгородка" до "Лесной".

Сильные удары пришлись и на восточные и южные регионы. В Харьковской области под обстрелом оказались областной центр и еще 12 населенных пунктов. Повреждены жилой сектор, предприятия и автотранспорт, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе несовершеннолетняя девушка.

В Запорожской области российские войска нанесли 908 ударов по 59 городам и селам. Во время обстрелов самого Запорожья ранения получили пять человек, в том числе 17-летний подросток.

ГСЧС Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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