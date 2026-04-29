Нічна російська атака на Україну: збито 154 ворожі безпілотники

Запуск дрона ЗСУ. Фото: Нацполіція України

У ніч на 29 квітня сили ППО відбили атаку 171 ворожого безпілотника, серед яких були як реактивні "Шахеди", так і новітні типи дронів. Захисникам вдалося нейтралізувати 154 повітряні цілі, застосувавши авіацію, зенітні ракетні війська та засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Скільки цілей запустила Росія по Україні за минулу добу

У ніч на 29 квітня територія України зазнала потужного повітряного нападу із застосуванням 171 ударного безпілотника. За даними Повітряних сил, росіяни запускали апарати з території Курської, Орловської та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованих районів Донеччини та Криму.

Вони застосували 120 "Шахедів", серед яких були зафіксовані й реактивні модифікації. Окрім них, російські війська використали дрони типів "Гербера", "Італмас" та інші моделі невстановленого зразка.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Для захисту українських міст були залучені мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація та засоби радіоелектронної боротьби.

За оперативною інформацією станом на 08:00, підрозділам ППО на півночі, сході та півдні країни вдалося збити або подавити 154 ворожі апарати. Попри високий відсоток перехоплених цілей, 12 безпілотників усе ж досягли десяти об'єктів у різних регіонах. Крім того, на 12 локаціях зафіксовано наслідки падіння уламків збитих дронів.

Новини.LIVE писали раніше про Сумщину, яка опинилася під російською атакою в ніч проти 29 квітня. Відомо, що загинула одна людина, ще восьмеро дістали травми різної тяжкості.

Окрім того, під потужними обстрілами опинилася Запорізька область. там зафіксували 833 обстріли з боку російських військ.