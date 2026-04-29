Нічна російська атака на Україну: збито 154 ворожі безпілотники
У ніч на 29 квітня сили ППО відбили атаку 171 ворожого безпілотника, серед яких були як реактивні "Шахеди", так і новітні типи дронів. Захисникам вдалося нейтралізувати 154 повітряні цілі, застосувавши авіацію, зенітні ракетні війська та засоби радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Скільки цілей запустила Росія по Україні за минулу добу
У ніч на 29 квітня територія України зазнала потужного повітряного нападу із застосуванням 171 ударного безпілотника. За даними Повітряних сил, росіяни запускали апарати з території Курської, Орловської та Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованих районів Донеччини та Криму.
Вони застосували 120 "Шахедів", серед яких були зафіксовані й реактивні модифікації. Окрім них, російські війська використали дрони типів "Гербера", "Італмас" та інші моделі невстановленого зразка.
Для захисту українських міст були залучені мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація та засоби радіоелектронної боротьби.
За оперативною інформацією станом на 08:00, підрозділам ППО на півночі, сході та півдні країни вдалося збити або подавити 154 ворожі апарати. Попри високий відсоток перехоплених цілей, 12 безпілотників усе ж досягли десяти об'єктів у різних регіонах. Крім того, на 12 локаціях зафіксовано наслідки падіння уламків збитих дронів.
Новини.LIVE писали раніше про Сумщину, яка опинилася під російською атакою в ніч проти 29 квітня. Відомо, що загинула одна людина, ще восьмеро дістали травми різної тяжкості.
Окрім того, під потужними обстрілами опинилася Запорізька область. там зафіксували 833 обстріли з боку російських військ.