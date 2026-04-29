Ночная российская атака на Украину: сбито 154 вражеских беспилотника

Запуск дрона ВСУ.

В ночь на 29 апреля силы ПВО отбили атаку 171 вражеского беспилотника, среди которых были как реактивные "Шахеды", так и новейшие типы дронов. Защитникам удалось нейтрализовать 154 воздушные цели, применив авиацию, зенитные ракетные войска и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Сколько целей запустила Россия по Украине за минувшие сутки

В ночь на 29 апреля территория Украины подверглась мощному воздушному нападению с применением 171 ударного беспилотника. По данным Воздушных сил, россияне запускали аппараты с территории Курской, Орловской и Ростовской областей РФ, а также с временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

Они применили 120 "Шахедов", среди которых были зафиксированы и реактивные модификации. Кроме них, российские войска использовали дроны типов "Гербера", "Италмас" и другие модели неустановленного образца.

Статистика сбитых дронов.

Для защиты украинских городов были привлечены мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация и средства радиоэлектронной борьбы.

По оперативной информации по состоянию на 08:00, подразделениям ПВО на севере, востоке и юге страны удалось сбить или подавить 154 вражеских аппарата. Несмотря на высокий процент перехваченных целей, 12 беспилотников все же достигли десяти объектов в разных регионах. Кроме того, на 12 локациях зафиксированы последствия падения обломков сбитых дронов.

Новини.LIVE писали ранее о Сумской области, которая оказалась под российской атакой в ночь на 29 апреля. Известно, что погиб один человек, еще восемь получили травмы различной тяжести.

Кроме того, под мощными обстрелами оказалась Запорожская область. там зафиксировали 833 обстрела со стороны российских войск.