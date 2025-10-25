Повітряні сили збили 54 цілі під час нічної атаки РФ

Мобільна група ППО ЗСУ веде вогонь по "шахеду". Фото ілюстративне: ГШ

У ніч проти 25 жовтня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак за останній час, запустивши десятки дронів і ракет різних типів. Завдяки ефективним діям українських сил ППО більшість повітряних цілей була знищена або придушена ще в небі.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 25 жовтня.

За даними Повітряних сил, противник атакував Україну дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської та Курської областей, а також 62 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та іншими дронами з напрямків Курськ, Орел і Гвардійське (Крим). Близько сорока з них становили саме "шахеди". Відбиття атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Допис Повітряних сил ЗСУ Telegram. Фото: скриншот

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — повідомили у Повітряних силах.

Допис Повітряних сил ЗСУ Telegram. Фото: скриншот

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет і дванадцяти ударних дронів у 11 населених пунктах, а також падіння уламків у чотирьох локаціях. Пошкодження зазнала цивільна інфраструктура, тривають роботи з ліквідації наслідків. Атака ворога триває, в повітряному просторі все ще перебувають декілька безпілотників.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав партнерів тимчасово відкласти власні закупівлі систем Patriot, аби прискорити їхнє постачання Україні.

Раніше ми також інформували, що 23 жовтня Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, із яким обговорив питання зміцнення української ППО.