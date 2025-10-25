Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нічна атака РФ — ППО збила більшість цілей

Нічна атака РФ — ППО збила більшість цілей

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 11:14
Оновлено: 11:59
Повітряні сили збили 54 цілі під час нічної атаки РФ
Мобільна група ППО ЗСУ веде вогонь по "шахеду". Фото ілюстративне: ГШ

У ніч проти 25 жовтня російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак за останній час, запустивши десятки дронів і ракет різних типів. Завдяки ефективним діям українських сил ППО більшість повітряних цілей була знищена або придушена ще в небі.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 25 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Масована атака на Україну: ППО відбила більшість цілей

За даними Повітряних сил, противник атакував Україну дев’ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" з Ростовської та Курської областей, а також 62 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та іншими дронами з напрямків Курськ, Орел і Гвардійське (Крим). Близько сорока з них становили саме "шахеди". Відбиття атаки здійснювали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака РФ — ППО збила більшість цілей - фото 1
Допис Повітряних сил ЗСУ Telegram. Фото: скриншот

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — повідомили у Повітряних силах.

Нічна атака РФ — ППО збила більшість цілей - фото 2
Допис Повітряних сил ЗСУ Telegram. Фото: скриншот

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет і дванадцяти ударних дронів у 11 населених пунктах, а також падіння уламків у чотирьох локаціях. Пошкодження зазнала цивільна інфраструктура, тривають роботи з ліквідації наслідків. Атака ворога триває, в повітряному просторі все ще перебувають декілька безпілотників.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав партнерів тимчасово відкласти власні закупівлі систем Patriot, аби прискорити їхнє постачання Україні.

Раніше ми також інформували, що 23 жовтня Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, із яким обговорив питання зміцнення української ППО.

ЗСУ ППО дрони Повітряні Сили ЗСУ Повітряні сили
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації