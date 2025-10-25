Воздушные силы сбили 54 цели во время ночной атаки РФ

Мобильная группа ПВО ВСУ ведет огонь по "шахеду". Фото иллюстративное: ГШ

В ночь на 25 октября российские войска совершили одну из самых масштабных атак за последнее время, запустив десятки дронов и ракет различных типов. Благодаря эффективным действиям украинских сил ПВО большинство воздушных целей было уничтожено или подавлено еще в небе.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 25 октября.

По данным Воздушных сил, противник атаковал Украину девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей, а также 62 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и другими дронами с направлений Курск, Орел и Гвардейское (Крым). Около сорока из них составляли именно "шахеды". Отражение атаки осуществляли зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и двенадцати ударных дронов в 11 населенных пунктах, а также падение обломков в четырех локациях. Повреждения получила гражданская инфраструктура, продолжаются работы по ликвидации последствий. Атака врага продолжается, в воздушном пространстве все еще находятся несколько беспилотников.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров временно отложить собственные закупки систем Patriot, чтобы ускорить их поставки Украине.

Ранее мы также информировали, что 23 октября Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, с которым обсудил вопросы укрепления украинской ПВО.