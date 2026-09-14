Прогноз магнітних бур в Україні на 14 вересня: детальні дати

Втома. Фото: Pexels

Геомагнітна ситуація на Землі у понеділок, 14 вересня, буде спокійною, магнітних бур фахівці не прогнозують. Протягом попередньої доби активність Сонця була слабкою, там зафіксували лише один спалах категорії С, який практично не відчувається на планеті. Проте, за кілька днів метеозалежні можуть відчути магнітну бурю середньої сили на собі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, стан магнітосфери Землі не досягне рівнів, характерних для магнітних бур.

Загальний рівень процесів на Сонці також оцінюється як слабкий. Впродовж останніх 24 годин на поверхні зірки реєстрували низьку активність, де стався лише поодинокий спалах категорії С.

Прогноз магнітних бур з 14 до 17 серпня. Фото: Метеопрог

Найближчим часом суттєвих сплесків космічної погоди науковці не передбачають, магнітне поле буде злегка збуреним, але не до критичних позначок. Сонячна активність і надалі утримуватиметься на мінімальних позначках. Водночас приблизно з опівночі, 17 вересня, можлива відчутна магнітна буря.

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Сонячна активність на 14 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 18

Водночас спостерігачі відзначають невелику ймовірність виникнення дещо потужніших спалахів, що класифікуються як клас М.

Новини.LIVE писали раніше, що у понеділок, 14 вересня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та відчутне похолодання. На півдні та в більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, тоді як у західних і північних регіонах опадів не очікується.

За прогнозами синоптиків у вересні 2026 року загалом буде без потужних магнітних бур. Очікуються лише невеликі хвилі слабких і помірних геомагнітних коливань, зокрема в період 10–12 вересня.