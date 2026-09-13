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Дощі, грози та до +29 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

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13 вересня 2026 23:56
Дощі, грози та до +29 °С: прогноз погоди в Україні на 14 вересня
Дівчина під дощем. Фото: УНІАН

В Україні, в понеділок, 14 вересня очікується хмарна погода з проясненнями та помітне похолодання порівняно з попередніми днями. У південних і більшості центральних областей прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами, тоді як на заході та півночі переважатиме суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз Укргідрометцентру на 14 вересня

Укргідрометцентр повідомляє, що 14 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У південних, більшості центральних областей, а вдень також у східних та місцями Сумській області пройдуть дощі, подекуди з грозами. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Вночі та вранці на Закарпатті й Прикарпатті місцями можливий туман. Вітер переважно північний, 5–10 м/с.

Вночі температура становитиме +7…+12 °С, у південній частині та на Дніпропетровщині — до +16 °С. Вдень повітря прогріється до +16…+21 °С, а на південному сході — до +22…+27 °С.

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Карта прогнозу погоди на 14 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз Meteoprog на 14 вересня

В свою чергу, Meteoprog пише, що 14 вересня в Україні очікується помітне похолодання порівняно з попередніми днями. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, де вдень температура переважно становитиме +16…+21 °С.

У центральних і південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На сході збережеться тепліша погода — у Харківській, Донецькій та Луганській областях вдень очікується до +27…+29 °С.

У Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без істотних опадів. Температура вночі становитиме +13…+15 °С, удень — +18…+20 °С.

Новини.LIVE писали, що в період із 25 до 28 вересня очікується тривалий, але слабкий період геомагнітної активності. Магнітні коливання можуть спостерігатися протягом кількох днів, однак їхня інтенсивність залишатиметься на низькому рівні.

Новини.LIVE інформували, що у вересні, в Україні переважатиме сухе повітря, яке перешкоджатиме надходженню дощових циклонів. Це може призвести до тривалих теплих і посушливих періодів та спричинити дефіцит вологи в ґрунті.

Укргідрометцентр осінь дощ прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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