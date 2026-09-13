Дожди, грозы и до +29 °С: прогноз погоды в Украине на 14 сентября

Девушка под дождем. Фото: УНИАН

В Украине, в понедельник, 14 сентября ожидается облачная погода с прояснениями и заметное похолодание по сравнению с предыдущими днями. В южных и большинстве центральных областей прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, тогда как на западе и севере будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз Укргидрометцентра на 14 сентября

Укргидрометцентр сообщает, что 14 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В южных и большинстве центральных областей, а днем также в восточных и местами в Сумской области пройдут дожди, местами с грозами. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром в Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. Ветер преимущественно северный, 5–10 м/с.

Ночью температура составит +7…+12 °С, в южной части и в Днепропетровской области — до +16 °С. Днем воздух прогреется до +16…+21 °С, а на юго-востоке — до +22…+27 °С.

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Карта прогноза погоды на 14 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз Meteoprog на 14 сентября

В свою очередь, Meteoprog сообщает, что 14 сентября в Украине ожидается заметное похолодание по сравнению с предыдущими днями. Прохладнее всего будет на западе и севере, где днем температура в основном составит +16…+21 °С.

В центральных и южных областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На востоке сохранится более тёплая погода — в Харьковской, Донецкой и Луганской областях днём ожидается до +27…+29 °С.

В Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без значительных осадков. Температура ночью составит +13…+15 °С, днём — +18…+20 °С.

Новини.LIVE писали, что в период с 25 по 28 сентября ожидается длительный, но слабый период геомагнитной активности. Магнитные колебания могут наблюдаться в течение нескольких дней, однако их интенсивность будет оставаться на низком уровне.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в Украине будет преобладать сухой воздух, который будет препятствовать приходу дождевых циклонов. Это может привести к длительным тёплым и засушливым периодам и вызвать дефицит влаги в почве.