Прогноз магнитных бурь в Украине на 14 сентября: подробные даты

Усталость. Фото: Pexels

Геомагнитная обстановка на Земле в понедельник, 14 сентября, будет спокойной, магнитных бурь специалисты не прогнозируют. В течение предыдущих суток активность Солнца была слабой, там зафиксировали лишь одну вспышку категории С, которая практически не ощущается на планете. Однако через несколько дней метеозависимые люди могут ощутить на себе магнитную бурю средней силы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

Реклама

Прогноз магнитных бурь на 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, состояние магнитосферы Земли не достигнет уровней, характерных для магнитных бурь.

Общий уровень процессов на Солнце также оценивается как слабый. В течение последних 24 часов на поверхности звезды регистрировалась низкая активность, где произошла лишь единичная вспышка категории С.

Прогноз магнитных бурь с 14 по 17 августа. Фото: Метеопрог

В ближайшее время ученые не прогнозируют существенных всплесков космической погоды, магнитное поле будет слегка возбужденным, но не до критических отметок. Солнечная активность и в дальнейшем будет оставаться на минимальных отметках. В то же время примерно с полуночи 17 сентября возможна ощутимая магнитная буря.

Читайте также:

Солнечная активность на 14 сентября:

Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 1%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 18

В то же время наблюдатели отмечают небольшую вероятность возникновения несколько более мощных вспышек, классифицируемых как класс М.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в понедельник, 14 сентября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями и заметное похолодание. На юге и в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, тогда как в западных и северных регионах осадков не ожидается.

По прогнозам синоптиков в сентябре 2026 года в целом не будет мощных магнитных бурь. Ожидаются лишь небольшие волны слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности в период 10–12 сентября.