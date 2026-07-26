Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Недоторканних" не буде: Драпатий почав аудит в ЗСУ

"Недоторканних" не буде: Драпатий почав аудит в ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 13:50
Михайло Драпатий повідомив про початок масштабного аудиту у ЗСУ
Михайло Драпатий на нараді у Володимира Зеленського. Фото: x.com/Drapatyi_M

У Збройних силах України розпочали масштабний аудит військових частин. Перевірки мають дати об'єктивну оцінку реального стану боєготовності, забезпечення військ та ефективності управління.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Аудит у ЗСУ

"Аудит у Збройних Силах України розпочато. Моя мета — не шукати винних, а чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині", — повідомив Драпатий.

Він наголосив, що потрібно знати правду про рівень боєготовності, забезпечення, комплектування, підготовку особового складу та ефективність управління.

"Жодних "недоторканних" не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — кожен нестиме відповідальність", — заявив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також:
null
Скриншот допису Михайла Драпатого

Як писали Новини.LIVE, 21 липня Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ. Президент також висловив подяку Олександру Сирському за роботу на посаді.

Незадовго глава держави заявив, що очікує від Драпатого пропозиції щодо перезавантеження кадрів в армії. Зеленський зауважив, що важлива єдність Міноборони та військового керівництва нашої держави.

Водночас офіцер ЗСУ Андрій Оністрат сказав, що новий головком бере армію у важкому стані. Однак багато молодих офіцерів підтримують його призначення і сподіваються, що збройні сили будуть реформовані.

аудит ЗСУ Михайло Драпатий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації