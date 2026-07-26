Михайло Драпатий повідомив про початок масштабного аудиту у ЗСУ

Михайло Драпатий на нараді у Володимира Зеленського. Фото: x.com/Drapatyi_M

У Збройних силах України розпочали масштабний аудит військових частин. Перевірки мають дати об'єктивну оцінку реального стану боєготовності, забезпечення військ та ефективності управління.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Аудит у ЗСУ

"Аудит у Збройних Силах України розпочато. Моя мета — не шукати винних, а чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині", — повідомив Драпатий.

Він наголосив, що потрібно знати правду про рівень боєготовності, забезпечення, комплектування, підготовку особового складу та ефективність управління.

"Жодних "недоторканних" не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — кожен нестиме відповідальність", — заявив головнокомандувач ЗСУ.

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Скриншот допису Михайла Драпатого

Як писали Новини.LIVE, 21 липня Зеленський призначив Михайла Драпатого новим Головнокомандувачем ЗСУ. Президент також висловив подяку Олександру Сирському за роботу на посаді.

Незадовго глава держави заявив, що очікує від Драпатого пропозиції щодо перезавантеження кадрів в армії. Зеленський зауважив, що важлива єдність Міноборони та військового керівництва нашої держави.

Водночас офіцер ЗСУ Андрій Оністрат сказав, що новий головком бере армію у важкому стані. Однак багато молодих офіцерів підтримують його призначення і сподіваються, що збройні сили будуть реформовані.