Головна Новини дня Не вірю — Трамп остаточно визначився із "замахом на Путіна"

Не вірю — Трамп остаточно визначився із "замахом на Путіна"

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 05:56
Трамп перевірив дані розвідки і не повірив в удар України по резиденції Путіна
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент США змінив риторику: після аналізу даних у Вашингтоні більше не вірять заявам Кремля про "замах" на Валдаї. Більше того, Дональд Трамп сумнівається, що цей удар взагалі відбувся.

Про це він сказав під час спілкування з пресою, трансляцію якого вів Білий дім, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому Трамп раніше сумнівався

Журналісти прямо запитали президента про інцидент. Відповідь була короткою і безапеляційною.

"Я не вірю, що цей удар було завдано", — відрізав глава Білого дому.

Медіа також уточнили, чому під час спільного виступу з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху Трамп озвучив російську версію подій. Президент пояснив це ефектом несподіванки та браком інформації в перші хвилини.

"У той момент ніхто не знав. Я почув про це вперше... Він (Путін - ред.) сказав, що його будинок зазнав нападу", — розповів Трамп.

Проте після розмови спецслужби США провели перевірку.

"Тепер, коли ми змогли це перевірити, ми не віримо, що це сталося", — резюмував американський лідер, фактично звинувативши Кремль у дезінформації.

Раніше Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social розповсюдив посилання на статтю в NYT і її головну тезу: "Заява Путина про "атаку" показує, що саме Росія стоїть на шляху до миру". 

Також стало відомо, що диктатор РФ Путін ускладнює дипломатичні зусилля щодо закінчення війни в Україні. Своєю впертістю він дратує президента США Дональда Трампа.

володимир путін Дональд Трамп замах дрони війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
