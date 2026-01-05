Видео
Главная Новости дня Не верю — Трамп окончательно определился с "покушением на Путина"

Не верю — Трамп окончательно определился с "покушением на Путина"

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 05:56
Трамп проверил данные разведки и не поверил в удар Украины по резиденции Путина
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент США сменил риторику: после анализа данных в Вашингтоне больше не верят заявлениям Кремля о "покушении" на Валдае. Более того, Дональд Трамп сомневается, что этот удар вообще состоялся.

Об этом он сказал во время общения с прессой, трансляцию которого вел Белый дом, сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Почему Трамп ранее сомневался

Журналисты прямо спросили президента об инциденте. Ответ был кратким и безапелляционным.

"Я не верю, что этот удар был нанесен", — отрезал глава Белого дома.

Медиа также уточнили, почему во время совместного выступления с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп озвучил российскую версию событий. Президент объяснил это эффектом неожиданности и недостатком информации в первые минуты.

"В тот момент никто не знал. Я услышал об этом впервые... Он (Путин — ред.) сказал, что его дом подвергся нападению", — рассказал Трамп.

Однако после разговора спецслужбы США провели проверку.

"Теперь, когда мы смогли это проверить, мы не верим, что это произошло", — резюмировал американский лидер, фактически обвинив Кремль в дезинформации.

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social распространил ссылку на статью в NYT и ее главный тезис: "Заявление Путина об "атаке" показывает, что именно Россия стоит на пути к миру".

Также стало известно, что диктатор РФ Путин усложняет дипломатические усилия по окончанию войны в Украине. Своим упрямством он раздражает президента США Дональда Трампа.

владимир путин Дональд Трамп покушение дроны война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
