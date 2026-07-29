Не спекулюйте на проблемах військових: полк "Скеля" звернувся до українців

Речник 425 ошп "Скеля" Владислав Малько. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Командування полку "Скеля" оприлюднило звернення до громадськості на тлі суспільного резонансу навколо негативних подій, які раніше стали предметом обговорення. У підрозділі заявили, що окремі випадки намагаються використовувати у власних інтересах представники політичних сил, громадських організацій, блогери та деякі медіа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на полк "Скеля".

Заява полку "Скеля"

У полку наголосили, що займають принципову позицію щодо будь-яких порушень у війську. Там підкреслили, що жодні бойові заслуги, військові звання чи посади не можуть бути виправданням для насильства, приниження людської гідності або перевищення службових повноважень.

Водночас у "Скелі" визнали, що в підрозділі можуть виникати окремі проблемні ситуації. За словами командування, кожен такий випадок має бути ретельно перевірений, а винні — встановлені та притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства.

Полк співпрацює з ДБР

У зверненні зазначається, що нині полк активно взаємодіє з Державним бюро розслідувань і надає слідчим усю необхідну допомогу. Крім того, у підрозділі проводяться внутрішні перевірки, посилюється контроль за діями командирів різних рівнів та вдосконалюються механізми реагування на звернення військовослужбовців.

Командування запевнило, що зацікавлене у викоріненні будь-яких негативних явищ та прагне зробити все можливе, аби подібні випадки не повторювалися.

Звернення до українців

"Сьогодні наш підрозділ виконує завдання на одній із найбільш складній ділянці фронту. Усі хлопці злагоджені та вмотивовані", — наголосили в "Скелі".

Командування звернулося до громадськості із закликом не використовувати проблемні ситуації для політичного піару чи здобуття популярності в соціальних мережах. Там зазначили, що можливі протиправні дії окремих осіб не можна ототожнювати з тисячами військових, які щодня виконують бойові завдання та захищають Україну.

"Не можна ототожнювати можливі протиправні дії окремих людей із тисячами військовослужбовців, які щодня захищають Україну. Сподіваємося на ваші розуміння і підтримку", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, на початку червня Дмитро Лубінець повідомив, що його офіс перевіряє інформацію про ймовірні випадки катувань військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля". Підставою для цього стало журналістське розслідування, оприлюднене напередодні. У ньому, зокрема, йдеться про 26 смертей, які сталися у навчальних центрах протягом останніх шести місяців.

На період розслідування від виконання обовʼязків відсторонили командира полку Юрія Гаркавого. Згодом у полку підтвердили загибель 25 новобранців під час підготовки.

Згодом у полку "Скеля" офіційно ідентифікували понад 500 військових як наркозалежних. Їх терміново відправили на проходження курсу лікування.

Водночас у ДБР заявили, що хочуть об'єднати всі справи щодо полку "Скеля" для ефективного розслідування. Правоохоронці дадуть правову оцінку діям усіх командирів, а не лише безпосередніх виконавців.