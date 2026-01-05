Цимбалюк пояснив чому не обрав Ірину Пономаренко на шоу Холостяк

Актор Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Актор Тарас Цимбалюк зізнався, що під час участі в шоу "Холостяк" так і не відчув, що з кимось із учасниць у нього може сформуватися справжній романтичний зв'язок. За його словами, рішення щодо подальшої участі дівчат у проєкті ухвалювалися не через закоханість, а радше на основі комфорту спілкування, що сталося й з Іриною Пономаренко, яку в народі назвали "Ірочкою".

Про це Тарас Цимбалюк розповів в інтерв'ю Okay Eva.

Тарас Цимбалюк пояснив, чому не зміг побудувати стосунки з Іриною Пономаренко

Прихильники шоу полюбили учасницю Ірину Пономаренко та сподівлаися, що саме її Тарас Цимбалюк обере для стосунків. Проте, саме вона покинула першою шоу "Холостяк".

Цимбалюк пояснив, що на певному етапі шоу залишилася трійка учасниць, з якими йому було відносно легко спілкуватися, однак жодна з цих взаємодій не переросла в глибші почуття. Саме тому, за словами актора, він опинився у своєрідному глухому куті та вирішив порадитися з продюсерами проєкту, визнавши, що йому було байдуже, хто саме наступним залишить шоу.

"Ми з продюсерами сіли і, я говорю, що давайте порадимося, бо я не знаю, в мене глухий вже кут, ви тут як досвідчені люди, порадьте мені, бо мені абсолютно все одно, хто наступний повинен покинути проєкт. Я не бачив сенсу розкидатися якимись обіцяючими флюїдами і розказувати дівчатам, що ми зараз з вами будемо будувати майбутнє, що ми з вами будемо створювати стосунки, що ми пара. Я вже розумів, що це якась капсульна історія", — сказав Тарас Циимбалюк.

Водночас Цимбалюк зізнався, що єдина людина, перед якою він відчував потребу вибачитися — це учасниця Настя Половинкіна. За його словами, саме вона щиро прожила цей досвід і не використовувала участь у шоу для самопіару. Актор розповів, що після завершення проєкту дівчина емоційно відреагувала на його рішення й важко переживала момент, коли він її не обрав.

Цимбалюк зазначив, що неодноразово перепросив Настю.

"Я перед цією людиною вибачився декілька разів, тому що я зачепив її почуття. Вона прийшла в цей проєкт щиро, і мені було дуже неприємно, що саме через мене в неї така реакція, така травматична реакція", — сказав Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, також Тарас Цимбалюк зізнався, чому в нього не склалися стосунки й з переможницею шоу "Холостяк".

Примітно, що кілька днів тому в соцмережах засвітили, як Тарас Цимбалюк проводить час у Буковелі з Анастасією Половинкіною.

Також психолог проаналізував, чому стосунки між Тарасом Цимбалюком та Іриною Пономаренко були б складними, але щасливими.