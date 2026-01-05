Видео
Не раскидался флюидами — Цимбалюк объяснил, почему не выбрал Иру

Не раскидался флюидами — Цимбалюк объяснил, почему не выбрал Иру

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 09:29
Цимбалюк объяснил почему не выбрал Ирину Пономаренко на шоу Холостяк
Актер Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

Актер Тарас Цимбалюк признался, что во время участия в шоу "Холостяк" так и не почувствовал, что с кем-то из участниц у него может сформироваться настоящая романтическая связь. По его словам, решение о дальнейшем участии девушек в проекте принимались не из-за влюбленности, а скорее на основе комфорта общения, что произошло и с Ириной Пономаренко, которую в народе назвали "Ирочкой".

Об этом Тарас Цимбалюк рассказал в интервью Okay Eva.

Читайте также:

Тарас Цимбалюк объяснил, почему не смог построить отношения с Ириной Пономаренко

Поклонники шоу полюбили участницу Ирину Пономаренко и надеялись, что именно ее Тарас Цимбалюк выберет для отношений. Однако, именно она покинула первой шоу "Холостяк".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цимбалюк объяснил, что на определенном этапе шоу осталась тройка участниц, с которыми ему было относительно легко общаться, однако ни одно из этих взаимодействий не переросло в более глубокие чувства. Именно поэтому, по словам актера, он оказался в своеобразном тупике и решил посоветоваться с продюсерами проекта, признав, что ему было безразлично, кто именно следующим покинет шоу.

 

"Мы с продюсерами сели и, я говорю, что давайте посоветуемся, потому что я не знаю, у меня тупик уже, вы здесь как опытные люди, посоветуйте мне, потому что мне абсолютно все равно, кто следующий должен покинуть проект. Я не видел смысла разбрасываться какими-то обещающими флюидами и рассказывать девушкам, что мы сейчас с вами будем строить будущее, что мы с вами будем создавать отношения, что мы пара. Я уже понимал, что это какая-то капсульная история", — сказал Тарас Циимбалюк.

В то же время Цимбалюк признался, что единственный человек, перед которым он чувствовал потребность извиниться — это участница Настя Половинкина. По его словам, именно она искренне прожила этот опыт и не использовала участие в шоу для самопиара. Актер рассказал, что после завершения проекта девушка эмоционально отреагировала на его решение и тяжело переживала момент, когда он ее не выбрал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цимбалюк отметил, что неоднократно извинился перед Настей.

"Я перед этим человеком извинился несколько раз, потому что я задел ее чувства. Она пришла в этот проект искренне, и мне было очень неприятно, что именно из-за меня у нее такая реакция, такая травматическая реакция", — сказал Тарас Цимбалюк.

Напомним, также Тарас Цимбалюк признался, почему у него не сложились отношения и с победительницей шоу "Холостяк".

Примечательно, что несколько дней назад в соцсетях засветили, как Тарас Цимбалюк проводит время в Буковеле с Анастасией Половинкиной.

Также психолог проанализировал, почему отношения между Тарасом Цимбалюком и Ириной Пономаренко были бы сложными, но счастливыми.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
