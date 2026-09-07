Іващенко попередив про головні цілі російських атак цієї зими

Олег Іващенко. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко заявив, що Росія вже визначила основні цілі для атак упродовж осінньо-зимового періоду. Після початку морозів окупанти зосередяться на ударах по енергетичній інфраструктурі, підприємствах оборонно-промислового комплексу, теплових електростанціях та складах боєприпасів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на інтерв'ю Іващенка РБК-Україна.

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Олег Іващенко на заході ГУР. Фото: ГУР

Визначені об'єкти, які Росія планує атакувати

За словами Іващенка, українська розвідка вже фіксує підготовку Росії до нової хвилі ударів із настанням холодів. Ворог планує застосовувати балістичні та крилаті ракети, реактивні безпілотники Shahed, а також нові баражуючі боєприпаси, здатні розвивати швидкість до 700 км/год.

"Не можу вас порадувати", — сказав Іващенко.

Начальник ГУР зазначив, що українська розвідка володіє інформацією про можливі цілі та орієнтовні терміни майбутніх ударів. Ці дані оперативно передаються Повітряним силам та іншим складовим Сил оборони для підготовки до відбиття атак.

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Також Іващенко наголосив, що найбільшою загрозою для української протиповітряної оборони залишаються балістичні ракети. За його словами, саме тому офіційний Київ продовжує працювати з міжнародними партнерами над отриманням додаткових ракет до комплексів Patriot.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про оцінку Сергія Бескрестнова "Флеша" щодо загроз для Києва цієї зими. Він припустив, що Росія може тривалий час атакувати системи електро-, водо- та теплопостачання столиці балістичними ракетами.

Також Новини.LIVE писав про оцінку Андрія Юсова спроможності Росії продовжувати повітряні атаки. Представник ГУР зазначив, що противник має необхідну тактику та засоби, а тривалість ударів залежатиме й від ефективності української протидії.