Иващенко предупредил о главных целях российских атак этой зимой

Олег Иващенко. Фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко заявил, что Россия уже определила основные цели для атак в течение осенне-зимнего периода. После наступления морозов оккупанты сосредоточатся на ударах по энергетической инфраструктуре, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, тепловым электростанциям и складам боеприпасов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Иващенко РБК-Украина.

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Олег Иващенко на мероприятии ГУР. Фото: ГУР

Определены объекты, которые Россия планирует атаковать

По словам Иващенко, украинская разведка уже фиксирует подготовку России к новой волне ударов с наступлением холодов. Враг планирует применять баллистические и крылатые ракеты, реактивные беспилотники Shahed, а также новые баражирующие боеприпасы, способные развивать скорость до 700 км/ч.

"Не могу вас порадовать", — сказал Иващенко.

Начальник ГУР отметил, что украинская разведка располагает информацией о возможных целях и ориентировочных сроках будущих ударов. Эти данные оперативно передаются Воздушным силам и другим подразделениям Сил обороны для подготовки к отражению атак.

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Также Иващенко подчеркнул, что наибольшую угрозу для украинской противовоздушной обороны по-прежнему представляют баллистические ракеты. По его словам, именно поэтому официальный Киев продолжает работать с международными партнерами над получением дополнительных ракет для комплексов Patriot.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об оценке Сергея Бескрестнова "Флеша" относительно угроз для Киева этой зимой. Он предположил, что Россия может длительное время атаковать системы электро-, водо- и теплоснабжения столицы баллистическими ракетами.

Также Новини.LIVE писал об оценке Андреем Юсовым способности России продолжать воздушные атаки. Представитель ГУР отметил, что противник располагает необходимой тактикой и средствами, а продолжительность ударов будет зависеть и от эффективности украинского противодействия.