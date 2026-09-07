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Головна Новини дня У Києві на Парковому мосту з'явився прапор ГУР: що відомо

У Києві на Парковому мосту з'явився прапор ГУР: що відомо

Ua ru
7 вересня 2026 14:37
На легендарному пішохідному мосту в Києві підняли прапор ГУР
Бійці ГУР з прапором. Фото: ГУР

У Києві в День воєнної розвідки України на Парковому пішохідному мосту через Дніпро, який з'єднує правий берег із Трухановим островом, з'явився прапор Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Водночас джерела повідомляють, що ввечері біля монумента "Батьківщина-Мати" заплановано спеціальну подію, подробиці якої поки не розголошують.

Про появу прапора ГУР на Парковому мосту повідомив портал Новини.LIVE.

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Флаг ГУР
Прапор ГУР на столичному мосту. Фото: кадр з відео

На мосту у Києві підняли прапор ГУР

Наразі невідомо, який саме підрозділ встановив прапор воєнної розвідки на Парковому пішохідному мосту. Офіційно в ГУР його появу не анонсували.

Прапор помітили вранці 7 вересня, коли в Україні відзначають День воєнної розвідки. Біля цього місця також перебував автомобіль темно-зеленого кольору, який, імовірно, належить військовим.

За інформацією джерел у воєнній розвідці, цього ж дня з 20:00 до 23:00 біля монумента "Батьківщина-Мати" у Києві має відбутися спеціальний захід.

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Офіційно його формат поки не розкривають. Водночас, за попередньою інформацією, йдеться про світлове шоу, присвячене Дню воєнної розвідки України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про удар спецпідрозділу ГУР по російському береговому ракетному комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму. Ця система використовується окупантами для запуску ракет "Онікс" і "Циркон" по території України.

Також Новини.LIVE писав про атаку українських безпілотників на стратегічний комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленінградській області РФ. Дрони подолали російську протиповітряну оборону та влучили в ключові елементи установки для переробки нафти й технологічне обладнання.

Київ міст прапор свято ГУР МО Украины
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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