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Главная Новости дня В Киеве на Парковом мосту появился флаг ГУР: что известно

В Киеве на Парковом мосту появился флаг ГУР: что известно

Ua ru
7 сентября 2026 14:37
На легендарном пешеходном мосту в Киеве подняли флаг ГУР
Бойцы ГУР с флагом. Фото: ГУР

В Киеве в День военной разведки Украины на Парковом пешеходном мосту через Днепр, соединяющем правый берег с Трухановым островом, появился флаг Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В то же время источники сообщают, что вечером у монумента "Родина-Мать" запланировано специальное мероприятие, подробности которого пока не разглашаются.

О появлении флага ГУР на Парковом мосту сообщил портал Новини.LIVE.

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Флаг ГУР
Флаг ГУР на столичном мосту. Фото: кадр из видео

На мосту в Киеве подняли флаг ГУР

Пока неизвестно, какое именно подразделение установило флаг военной разведки на Парковом пешеходном мосту. Официально в ГУР его появление не анонсировали.

Флаг заметили утром 7 сентября, когда в Украине отмечают День военной разведки. Рядом с этим местом также находился автомобиль темно-зеленого цвета, который, вероятно, принадлежит военным.

По информации источников в военной разведке, в этот же день с 20:00 до 23:00 возле монумента "Родина-Мать" в Киеве должно состояться специальное мероприятие.

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Официально его формат пока не раскрывают. В то же время, по предварительной информации, речь идет о световом шоу, посвященном Дню военной разведки Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об ударе спецподразделения ГУР по российскому береговому ракетному комплексу "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Эта система используется оккупантами для запуска ракет "Оникс" и "Циркон" по территории Украины.

Также Новини.LIVE писал об атаке украинских беспилотников на стратегический комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Дроны преодолели российскую противовоздушную оборону и поразили ключевые элементы нефтеперерабатывающей установки и технологическое оборудование.

Киев мост флаг праздник ГУР МО України
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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