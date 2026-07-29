Не ігноруйте тривоги: українців попередили про масовану атаку цієї ночі

Наслідки обстрілів РФ. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Карина Приходько Редактор

Російські війська готують завдати масованого удару по Україні у ніч проти 30 липня. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик в ефірі "Київського часу".

РФ готує удар по Україні вночі 30 липня

"Треба готуватися до такого удару. Звісно, ніхто не може сказати на 100%, що він буде, але є інформація, яка свідчить про високу ймовірність такої атаки", — сказав Боровик.

За його словами, російські війська інколи навмисно створюють напругу без подальшого удару, однак у низці випадків попередження ґрунтуються на розвідувальних даних. Він також пояснив, що через особливості повітряної обстановки не всі загрози можуть бути виявлені завчасно.

"Не завжди є можливість вчасно детектувати балістику, тому не варто зволікати після оголошення тривоги", — наголосив експерт.

Водночас моніторингові канали попереджали, що основний вектор удару планується на Київ. Ракетоносії Ту-160 вже летять на пускові рубежі.

Скриншот допису моніторингового каналу

Крім того, є велика загроза для Львова, Тернополя та Івано-Франківська. Українців закликають бути уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Скриншот допису моніторингового каналу

Як писали Новини.LIVE, вночі 28 липня Росія атакувала Суми та Сумщину. Постраждали щонайменше четверо людей.

Водночас CNN повідомляв, що липень став найкривавішим місяцем від початку війни. За попередніми даними, внаслідок російських атак загинули щонайменше 377 людей.

А енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв розповідав, що РФ використовує онлайн-мапи для ударів по підстанціях України. Саме через удари по таких об'єктах в Одеській області та низці інших регіонів уже виникали масштабні проблеми з електропостачанням.