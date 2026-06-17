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НАТО закликає допомогти зберегти ініціативу ЗСУ на фронті

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 12:42
НАТО закликає допомогти зберегти ініціативу ЗСУ на фронті
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Перед початком засідання міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу генеральний секретар блоку Марк Рютте закликав партнерів не зупиняти постачання озброєння Києву. За його словами, саме безперебійна підтримка дозволить українській армії втримати свою ініціативу на полі бою.

Про це Марк Рютте повідомив у Брюсселі, передають Новини.LIVE, які працюють на місці події.

Рютте закликав зберегти перевагу України на фронті

Генсек НАТО Марк Рютте акцентував, що для того аби Збройні сили України змогли зберегти здобуту перевагу на передовій, міжнародна спільнота має продовжувати їхнє забезпечення

"Країни військово-політичного блоку повинні й надалі забезпечувати Київ необхідним озброєнням задля збереження його позицій на фронті", — сказав Марк Рютте.

Звертаючись до учасників міністерського засідання, Марк Рютте також підбив підсумки вже виконаної роботи. Він зазначив, що союзники докладають значних зусиль і наразі вже передали Збройним силам України "артилерію, боєприпаси та допомогу на мільярди".

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Новини.LIVE зазначає, що підтримка протиповітряної оборони України стане одним із головних питань липневого саміту НАТО в Анкарі. Генсек Альянсу Марк Рютте підтвердив, що лідери держав зосередяться на критичних потребах Києва, які дозволять ЗСУ продовжувати боротьбу. 

Цьому саміту передувала важлива зустріч керівника українського оборонного відомства Михайла Федорова з Марком Рютте, яка відбулася 5 червня. Сторони обговорили оборонну взаємодію напередодні засідання у форматі "Рамштайн" та узгодили запуск спільної інноваційної програми UNITE — Brave NATO. Цей проєкт має об'єднати зусилля українських та західних інженерів для створення новітніх систем протидії "Шахедам" та захисту міст від балістики.

НАТО ЗСУ ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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