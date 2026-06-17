НАТО призывает помочь сохранить инициативу ВСУ на фронте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

Перед началом заседания министров обороны стран Североатлантического альянса генеральный секретарь блока Марк Рютте призвал партнеров не прекращать поставки вооружения в Киев. По его словам, именно бесперебойная поддержка позволит украинской армии удержать инициативу на поле боя.

Об этом Марк Рютте сообщил в Брюсселе, передают Новини.LIVE, работающие на месте событий.

Рютте призвал сохранить преимущество Украины на фронте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что для того, чтобы Вооруженные силы Украины смогли сохранить завоеванное преимущество на передовой, международное сообщество должно продолжать их снабжение.

«Страны военно-политического блока должны и в дальнейшем обеспечивать Киев необходимым вооружением для сохранения его позиций на фронте», — сказал Марк Рютте.

Обращаясь к участникам министерского заседания, Марк Рютте также подвел итоги уже проделанной работы. Он отметил, что союзники прилагают значительные усилия и на данный момент уже передали Вооруженным силам Украины «артиллерию, боеприпасы и помощь на миллиарды».

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Новини.LIVE отмечает, что поддержка противовоздушной обороны Украины станет одним из главных вопросов июльского саммита НАТО в Анкаре. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подтвердил, что лидеры государств сосредоточатся на критически важных потребностях Киева, которые позволят ВСУ продолжать борьбу.

Этому саммиту предшествовала важная встреча главы украинского оборонного ведомства Михаила Федорова с Марком Рютте, которая состоялась 5 июня. Стороны обсудили взаимодействие в сфере обороны в преддверии заседания в формате «Рамштайн» и согласовали запуск совместной инновационной программы UNITE — Brave NATO. Этот проект призван объединить усилия украинских и западных инженеров для создания новейших систем противодействия «Шахедам» и защиты городов от баллистических ударов.