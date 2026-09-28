Вартість війни у 2027 році: Міноборони оцінило потреби України у 175 млрд доларів

Бойові дії на фронті. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Дефіцит українського бюджету наступного року становитиме 52,6 мільярда доларів, а загальна вартість війни оцінюється у 175 мільярдів. Наразі уряд активно веде переговори з Єврокомісією та розраховує до листопада знайти джерела для закриття фінансової діри розміром у 32,6 мільярда доларів.

Про це на брифінгу заявив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, цитує Новини.LIVE.

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Вартість війни та пошук озброєння

Наступного року фінансові потреби України для ведення бойових дій оцінюються у 175 мільярдів доларів. Такі розрахунки Міністерства оборони оприлюднив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев. Оскільки покрити таку суму винятково грошима неможливо, держава розраховує на пряме постачання зброї від міжнародних партнерів через уже наявні ініціативи.

"Щодо загальної потреби по сектору, на наступний рік міністр оборони заявляє, що війна має коштувати 175 мільярдів доларів в наступному році, в бюджеті закладено 100 мільярдів гривень", — зазначив Єрмоличев.

Урядовець додав, що для компенсації наявної потреби у 70 мільярдів доларів необхідно залучати різні інструменти, зокрема такі платформи як "Рамштайн" та PURL, які орієнтовані на безпосереднє надання озброєння, а не лише пряме фінансування.

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Окремим викликом для держави залишається загальний дефіцит державного бюджету. Якщо поточного року потреба у зовнішньому бюджетному фінансуванні становить близько 50 мільярдів доларів, то у 2027 році вона зросте до 52,6 мільярда.

За словами першого заступника міністра фінансів, регулятор зменшив очікувані відрахування на наступний рік приблизно на 100 мільярдів гривень. Саме через це уряду довелося терміново шукати додаткові джерела для заміщення ресурсу, який випав.

Переговори з Євросоюзом

Із необхідних 52,6 мільярда доларів зовнішнього фінансування наразі структуровано та погоджено лише близько 20 мільярдів. Джерела покриття для ще 32,6 мільярда доларів залишаються остаточно не визначеними. Українська влада сподівається, що дві третини від цієї суми візьме на себе Європейський Союз, проте поки що досягти потрібного показника не вдалося.

"На сьогодні це те, що немає, не дотягуємо ми до 2/3, тому активно міністр комунікує і наступний тиждень буде на майданчику в Брюсселі саме спілкуватися, щоб ми вже до листопада могли структурувати чітко, яким чином ми будемо закривати потребу", — пояснив Єрмоличев.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що в проєкті держбюджету на 2027 рік на програми підтримки ветеранів закладають понад 20 млрд гривень. Цю суму хочуть додатково збільшити ще на 3 млрд грн, щоб забезпечити захисників житлом та адресною допомогою.

Водночас у бюджеті-2027 зберігається критичний дефіцит зовнішньої допомоги. За словами голови підкомітету з питань видатків Лесі Забуранної, із запланованих 52,6 млрд доларів зовнішніх надходжень наразі міжнародні партнери гарантували лише 20 млрд. Ще 32,6 млрд доларів наразі не мають жодного підтвердженого джерела фінансування.