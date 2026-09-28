Стоимость войны в 2027 году: Минобороны оценило потребности Украины в 175 млрд долларов

Боевые действия на фронте. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

Дефицит украинского бюджета в следующем году составит 52,6 миллиарда долларов, а общая стоимость войны оценивается в 175 миллиардов. В настоящее время правительство активно ведет переговоры с Еврокомиссией и рассчитывает к ноябрю найти источники для покрытия финансовой дыры в размере 32,6 миллиарда долларов.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев, цитирует Новини.LIVE.

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Стоимость войны и поиск вооружения

В следующем году финансовые потребности Украины для ведения боевых действий оцениваются в 175 миллиардов долларов. Такие расчеты Министерства обороны обнародовал первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев. Поскольку покрыть такую сумму исключительно деньгами невозможно, государство рассчитывает на прямые поставки оружия от международных партнеров в рамках уже существующих инициатив.

"Что касается общей потребности по сектору, на следующий год министр обороны заявляет, что война должна обойтись в 175 миллиардов долларов, в бюджете заложено 100 миллиардов гривен", — отметил Ермоличев.

Чиновник добавил, что для покрытия существующей потребности в 70 миллиардов долларов необходимо задействовать различные инструменты, в частности такие платформы, как "Рамштайн" и PURL, которые ориентированы на непосредственную поставку вооружения, а не только на прямое финансирование.

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Отдельным вызовом для государства остается общий дефицит государственного бюджета. Если в текущем году потребность во внешнем бюджетном финансировании составляет около 50 миллиардов долларов, то в 2027 году она вырастет до 52,6 миллиарда.

По словам первого заместителя министра финансов, регулятор сократил ожидаемые отчисления на следующий год примерно на 100 миллиардов гривен. Именно из-за этого правительству пришлось срочно искать дополнительные источники для восполнения утраченного ресурса.

Переговоры с Евросоюзом

Из необходимых 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования на данный момент структурировано и согласовано лишь около 20 миллиардов. Источники покрытия для еще 32,6 миллиарда долларов остаются окончательно неопределенными. Украинские власти надеются, что две трети этой суммы возьмет на себя Европейский Союз, однако пока достичь необходимого показателя не удалось.

"На сегодняшний день этого нет, мы не дотягиваем до 2/3, поэтому министр активно ведет переговоры и на следующей неделе будет в Брюсселе именно для того, чтобы обсудить, как мы уже к ноябрю сможем четко определить, каким образом будем покрывать потребности», — пояснил Ермоличев.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в проекте госбюджета на 2027 год на программы поддержки ветеранов заложено более 20 млрд гривен. Эту сумму хотят дополнительно увеличить еще на 3 млрд грн, чтобы обеспечить защитников жильем и адресной помощью.

В то же время в бюджете-2027 сохраняется критический дефицит внешней помощи. По словам председателя подкомитета по вопросам расходов Леси Забуранной, из запланированных 52,6 млрд долларов внешних поступлений на данный момент международные партнеры гарантировали лишь 20 млрд. Еще 32,6 млрд долларов пока не имеют ни одного подтвержденного источника финансирования.