Настрій бойовий: Зеленський про майбутню зустріч з Трампом

Володимир Зеленський. Фото: EUTERS/Yves Herman

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський 8 липня проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер має "бойовий настрій".

Про це Володимир Зеленський сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Майбутня зустріч Зеленського та Трампа

Зеленський заявив, що готовий до завтрашнього діалогу з американським лідером. За його словами, він має "бойовий настрій".

"Перед зустріччю з Трампом настрій завжди бойовий", — сказав глава держави.

Відомо, що лідери, зокрема, поговорять про постачання ракет до Patriot. Володимир Зеленський наголосив, що важливо якнайскоріше знайти спосіб отримати більше ракет.

Крім того, український лідер розповів, що сьогоднішні зустрічі з партнерами "пройшли добре" і Україна продовжує працювати із союзниками. За його словами, головна увага зосереджена на антибалістичній коаліції.

Прогнози Європи щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Як пише Bloomberg, партнери Києва в Європі зазначили, що позиції України цього разу значно покращилися. Цьому посприяли масштабне нарощування внутрішнього виробництва безпілотників та колосальний бойовий досвід, здобутий ЗСУ на полі бою. Проте європейські політики налаштовані досить стримано щодо результатів майбутнього раунду переговорів.

Джерела, ознайомлені з перебігом підготовки, прогнозують, що розмова між Трампом і Зеленським пройде у цілком конструктивному руслі. Водночас непередбачуваний стиль політики американського президента не дозволяє європейським партнерам гарантувати ухвалення якихось чітких чи фінальних домовленостей за підсумками цієї зустрічі.

Крім того, західні посадовці не прогнозують радикальних кроків від Трампа щодо посилення економічного чи військового тиску на Москву одразу після переговорів. Це стосується як запровадження нових обмежень проти РФ, так і розморожування чи збільшення обсягів військової допомоги для України.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Reuters, після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп з'яжеться з Володимиром Путіним. Він хоче поговорити про завершення війни в Україні.

Зазначимо, що 4 липня, у День незалежності США, Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Дональдом Трампом. Тоді сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатичному напрямку.