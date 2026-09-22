В Україні порадили Трампу дивитись не на удари по НПЗ РФ, а на Близький Схід

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президенту США Дональду Трампу варто зосередитися на ситуації на Близькому Сході замість критики України за удари по російських нафтопереробних заводах. При цьому енергетичне перемир'я з РФ, на думку народного депутата Олега Дунди, неможливо забезпечити лише дипломатичними переговорами.

Про це народний депутат Дунда заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Олег Дунда. Фото: facebook.com/dunda.sluganarodu

Дунда висловився про енергетичне перемир'я

За словами депутата, можливість припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі залежить насамперед від спроможності України впливати на вразливі об'єкти російської економіки. Це має створити для Москви ефект стримування.

"Енергетичне перемир'я залежить від того, наскільки Україна найближчим часом спроможна, по-перше, знайти вразливі точки в економіці, в інфраструктурі Московії, Російської імперії. По-друге, здатна на ці точки натиснути", — заявив Дунда.

Нардеп вважає, що домовитися про таке перемир'я виключно дипломатичним шляхом за посередництва іноземних партнерів неможливо.

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Політик також прокоментував заклики американської сторони припинити українські атаки на російські НПЗ.

Дунда заявив, що не бачить реального економічного підґрунтя для пов'язування проблем на світовому паливному ринку саме з українськими ударами.

На його думку, американській владі натомість варто приділити більше уваги ситуації на Близькому Сході та її впливу на глобальну енергетику.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США Трамп заявив про втрату Росією контролю над своєю нафтопереробною галуззю. За його словами, значну частину російських НПЗ було підірвано та виведено з ладу.

Також Новини.LIVE писав, що Трамп під час виступу на 81-й сесії Генасамблеї ООН заявив про роботу США з лідерами України та Росії над завершенням війни.