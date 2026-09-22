В Украине посоветовали Трампу обратить внимание не на удары по НПЗ РФ, а на Ближний Восток

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президенту США Дональду Трампу стоит сосредоточиться на ситуации на Ближнем Востоке вместо критики Украины за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом энергетическое перемирие с РФ, по мнению народного депутата Олега Дунды, невозможно обеспечить только дипломатическими переговорами.

Об этом народный депутат Дунда заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Олег Дунда. Фото: facebook.com/dunda.sluganarodu

Дунда высказался об энергетическом перемирии

По словам депутата, возможность прекращения взаимных ударов по энергетической инфраструктуре зависит прежде всего от способности Украины воздействовать на уязвимые объекты российской экономики. Это должно создать для Москвы эффект сдерживания.

"Энергетическое перемирие зависит от того, насколько Украина в ближайшее время способна, во-первых, найти уязвимые точки в экономике, в инфраструктуре Московии, Российской империи. Во-вторых, способна на эти точки надавить", — заявил Дунда.

Нардеп считает, что договориться о таком перемирии исключительно дипломатическим путем при посредничестве иностранных партнеров невозможно.

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Политик также прокомментировал призывы американской стороны прекратить украинские атаки на российские НПЗ.

Дунда заявил, что не видит реальных экономических оснований для связывания проблем на мировом топливном рынке именно с украинскими ударами.

По его мнению, американским властям вместо этого стоит уделить больше внимания ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянию на глобальную энергетику.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что президент США Трамп заявил о потере Россией контроля над своей нефтеперерабатывающей отраслью. По его словам, значительная часть российских НПЗ была взорвана и выведена из строя.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил о работе США с лидерами Украины и России над завершением войны.