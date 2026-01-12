Єгор Чернєв назвав можливі строки завершення війни

Єгор Чернєв. Фото: кадр з відео

Народний депутат Єгор Чернєв вважає, що завершення або замороження війни в Україні може стати реальним уже цього року. Орієнтовно це може статися влітку або восени.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

За словами Чернєва, йдеться не про добровільну готовність Росії припинити бойові дії, а про можливість змусити її піти на це через поступову втрату ресурсів для продовження війни. Депутат наголосив, що Україна разом із партнерами має інструменти тиску, які можуть суттєво обмежити спроможності РФ вести війну надалі.

Серед ключових чинників він назвав погіршення стану російської економіки.

"На це вказує багато факторів і стан російської економіки, який погіршується, і якщо буде введено нові санкції, і ми будемо продовжувати удари, вона буде ще більше погіршуватися. І готовність наших партнерів до більш сміливих дій через те, що не погоджуються на мирні умови Російської Федерації", — зазначив Чернєв.

Окрім того, в Росії дедалі частіше стаються проблеми в армії, зокрема, з комплектуванням особового складу та фінансуванням армії. За його словами, у Росії вже виникають труднощі з набором військових, а виплати контрактникам поступово скорочуються.

У сукупності всі ці фактори, на думку депутата, створюють підґрунтя для того, щоб війна могла завершитися або бути зупинена вже в середині цього року.

