Главная Новости дня Нардеп оценил шансы окончания войны в 2026 году — что давит на РФ

Нардеп оценил шансы окончания войны в 2026 году — что давит на РФ

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 07:37
Егор Чернев назвал возможные сроки завершения войны
Егор Чернев. Фото: кадр из видео

Народный депутат Егор Чернев считает, что завершение или замораживание войны в Украине может стать реальным уже в этом году. Ориентировочно это может произойти летом или осенью.

Об этом он заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Нардеп сказал, что может заставить Россию согласиться на мир в 2026 году

По словам Чернева, речь идет не о добровольной готовности России прекратить боевые действия, а о возможности заставить ее пойти на это из-за постепенной потери ресурсов для продолжения войны. Депутат подчеркнул, что Украина вместе с партнерами имеет инструменты давления, которые могут существенно ограничить возможности РФ вести войну в дальнейшем.

Среди ключевых факторов он назвал ухудшение состояния российской экономики.

"На это указывает много факторов и состояние российской экономики, которое ухудшается, и если будут введены новые санкции, и мы будем продолжать удары, она будет еще больше ухудшаться. И готовность наших партнеров к более смелым действиям из-за того, что не соглашаются на мирные условия Российской Федерации", — отметил Чернев.

Кроме того, в России все чаще происходят проблемы в армии, в частности, с комплектованием личного состава и финансированием армии. По его словам, в России уже возникают трудности с набором военных, а выплаты контрактникам постепенно сокращаются.

В совокупности все эти факторы, по мнению депутата, создают почву для того, чтобы война могла завершиться или быть остановлена уже в середине этого года.

Напомним, Егор Чернев оценил, какие убытки несет Россия из-за атак ВСУ по нефтяным заводам и энергетике.

Также о сроках окончания войны недавно высказывался и Владимир Зеленский.

владимир путин нефть перемирие Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
