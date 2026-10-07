Діденко спрогнозувала до +26 °С в Україні: погода на 8 жовтня

Люди під час прогулянки в Харкові. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 8 жовтня, в Україні очікується найтепліший день найближчим часом, а сама країна стане однією з найтепліших у Європі. У більшості областей температура повітря вдень підніметься до +20...+24 °С, на заході місцями прогнозують до +26 °С, а опадів на території країни не очікується.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптикині Наталки Діденко.

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Погода в Європі. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Україні буде найтепліший день у жовтні

За прогнозом Діденко, у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +20...+24 °С. Ще вищою температура буде у західних областях, де очікується від +21 °С до +26 °С.

Дощів у четвер синоптикиня не прогнозує, а осіння погода ще дозволить українцям насолодитися сонцем і теплом.

У Києві 8 жовтня також очікується найтепліший день за тривалий період. Температура повітря у столиці становитиме близько +22...+23 °С, опадів не буде.

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"У Києві завтра — найтепліший день, можливо аж до квітня! Без опадів", — зазначила Діденко.

Коли в Україну прийде похолодання

Погода почне змінюватися вже у п'ятницю, 9 жовтня. За прогнозом синоптикині, у західних областях та місцями на півночі України пройдуть дощі й поступово знижуватиметься температура повітря.

Діденко зазначила, що різкого похолодання поки не прогнозується, однак сонця та тепла найближчим часом стане менше.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російського ракетного удару по п'ятиповерхівці у Прилуках загинули дев'ятеро людей, серед яких троє дітей. Ще 38 людей дістали поранення, а рятувальники витягли з-під завалів трьох людей, зокрема дитину.

Також Новини.LIVE писав, що в разі продовження російських атак на енергетичну інфраструктуру відключення світла в Україні можуть тривати до 16 годин на добу.