Диденко прогнозирует до +26 °С в Украине: погода на 8 октября

Люди во время прогулки в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 8 октября, в Украине ожидается самый теплый день в ближайшее время, а сама страна станет одной из самых теплых в Европе. В большинстве областей температура воздуха днем поднимется до +20...+24 °С, на западе местами прогнозируют до +26 °С, а осадков на территории страны не ожидается.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

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Погода в Европе. Фото: facebook.com/tala.didenko

В Украине будет самый теплый день в октябре

По прогнозу Диденко, в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров будут показывать +20...+24 °С. Еще выше температура будет в западных областях, где ожидается от +21 °С до +26 °С.

Дождей в четверг синоптик не прогнозирует, а осенняя погода еще позволит украинцам насладиться солнцем и теплом.

В Киеве 8 октября также ожидается самый теплый день за длительный период. Температура воздуха в столице составит около +22...+23 °С, осадков не будет.

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"В Киеве завтра — самый теплый день, возможно, аж до апреля! Без осадков", — отметила Диденко.

Когда в Украину придет похолодание

Погода начнет меняться уже в пятницу, 9 октября. По прогнозу синоптика, в западных областях и местами на севере Украины пройдут дожди и постепенно будет снижаться температура воздуха.

Диденко отметила, что резкого похолодания пока не прогнозируется, однако солнца и тепла в ближайшее время станет меньше.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российского ракетного удара по пятиэтажке в Прилуках погибли девять человек, среди которых трое детей. Еще 38 человек получили ранения, а спасатели извлекли из-под завалов трех человек, в том числе ребенка.

Также Новини.LIVE писал, что в случае продолжения российских атак на энергетическую инфраструктуру отключения света в Украине могут длиться до 16 часов в сутки.